Szwedzka Policja Bezpieczeństwa podała w czwartek, że decyzja o podniesieniu stopnia zagrożenia terrorystycznego z podwyższonego do wysokiego zapadła w związku z "pogarszającą się sytuacją związaną z zagrożeniem atakami na Szwecję". - Obraz zagrożenia wobec Szwecji stopniowo się zmieniał, a zagrożenie atakami ze strony podmiotów związanych z brutalnym islamizmem wzrosło w ciągu roku - stwierdziła w komunikacie szefowa Policji Bezpieczeństwa Charlotte von Essen.

- Szwecja przestała być uznawana za uzasadniony cel ataków terrorystycznych, a stała się celem priorytetowym. Obecnie ocenia się, że zagrożenie to utrzyma się przez dłuższy czas i dlatego zdecydowałam się zmienić poziom zagrożenia terrorystycznego - dodała.

Policja Bezpieczeństwa przypomina, że poziom zagrożenia terrorystycznego jest w Szwecji podwyższony od jesieni 2010 roku r. Przez krótki okres - od 18 listopada 2015 r. do 2 marca 2016 r. - obowiązywał stopień czwarty.

- Musimy żyć normalnie. Bronimy naszych wartości demokratycznych, ale chronimy samych siebie. Zachowajmy zatem wszyscy szczególną czujność wobec zdarzeń odbiegających od normy. Jeśli zobaczysz coś podejrzanego, powinieneś zgłosić to policji - mówił premier Szwecji Ulf Kristersson na czwartkowej konferencji prasowej. Szef rządu przekazał jednocześnie, że "udało się zapobiec planowanym zamachom terrorystycznym". - Aresztowano ludzi, zarówno w Szwecji, jak i za granicą. Dobrze, że identyfikujemy i potrafimy powstrzymać ludzi, którzy mają takie zamiary - zaznaczył Kristersson.

Napięcia na linii Szwecja-Irak

W ubiegłym miesiącu Szwecja tymczasowo wycofała ze stolicy Iraku, Bagdadu, personel swojej ambasady. Stało się to po tym, jak 20 lipca setki Irakijczyków wdarły się do siedziby ambasady, a budynek został podpalony. Irackiej policji dopiero kilka godzin później udało się opanować sytuację. Protestujący byli zwolennikami wpływowego irackiego duchownego i polityka Muktady as-Sadra. Wezwał on do demonstracji po zapowiedziach szwedzkich aktywistów. Dzień wcześniej w Sztokholmie niszczyli oni Koran, próbując go spalić, kopali go i deptali.

Rząd Iraku potępił tę demonstrację, wydalił szwedzkiego ambasadora i zapowiedział zerwanie stosunków dyplomatycznych oraz zawieszenie koncesji wydanej szwedzkiej firmie telekomunikacyjnej Ericsson. Protesty organizuje mieszkający w Szwecji iracki uchodźca Salwan Momika. W czerwcu spalił strony Koranu przed głównym meczetem w Sztokholmie. Wówczas również doszło do gwałtownych protestów przed szwedzką ambasadą w Bagdadzie. Policja w Szwecji początkowo nie zgodziła się na demonstrację w Sztokholmie. Sąd jednak uchylił decyzję, powołując się na wolność słowa.