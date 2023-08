Pani Olga w czwartek 10 sierpnia rano wróciła z Wielkiej Brytanii do domu w Polsce. W pewnym momencie na jej telefon zadzwonił nieznany numer. Okazało się, że to brytyjska policja. Funkcjonariusze poprosili Polkę, by ta jak najszybciej wróciła do domu jej byłego męża w Woking niedaleko Londynu. Na początku jednak nie chcieli powiedzieć, jaki jest powód wezwania.

REKLAMA

Zobacz wideo "Potrzebujemy narodowej strategii walki z przemocą wobec dzieci"

Policja z Wielkiej Brytanii prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 10-letniej Sary. Jej ojciec miał wyjechać do Pakistanu

Zaniepokojona 36-latka oddzwoniła na ten sam numer i domagała się odpowiedzi. Wówczas dowiedziała się, że we wspomnianym domu poprzedniej nocy znaleziono ciało jej 10-letniej córki Sary. Poza zwłokami dziecka w budynku nie znajdowały się żadne inne osoby, które na co dzień tam mieszkały - czyli ojciec Sary z nową żoną i piątką pozostałych dzieci.

Jak podaje BBC, powołując się na informatora z biura podróży w mieście Woking w Wielkiej Brytanii, jeden z członków rodziny Sary wieczorem 8 sierpnia wykonał rezerwację na bilety lotnicze do Pakistanu dla trojga dorosłych i pięciorga dzieci. Samolot wyleciał z Wysp 9 sierpnia. Osoba, która dokonała rezerwacji, kupiła bilety dla całej rodziny, nie wliczając w to 10-latki.

Wiadomo, że śledczy zlecili już sekcję zwłok dziewczynki, ale na razie nie podają informacji o tym, jaka była przyczyna zgonu dziecka. Potwierdzono jednak, że osoby poszukiwane w sprawie, które odleciały do Pakistanu, są osobami "znanymi Sarze". Nieoficjalnie wiadomo, że wśród nich znajduje się ojciec dziecka i były partner Polki.

- Sara powinna być teraz ze mną. Była niesamowitym dzieckiem (...). Była taka piękna. Nie mogę uwierzyć, że ona nie żyje - przekazała pani Olga w rozmowie, którą cytuje "The Mirror". Chociaż policja w Surrey wszczęła już śledztwo w kierunku morderstwa, to rozwiązanie sprawy może być bardzo trudne, ponieważ Wielka Brytania nie ma podpisanej umowy ekstradycyjnej z Pakistanem.

Obywatele Bułgarii staną przed sądem w Londynie. Mieli szpiegować dla Rosji

"Nie widziałam córki przez cztery lata, a teraz ona nie żyje. To tylko dziecko. Nie zrobiła nic złego"

Pani Olga przekazała też brytyjskim mediom, że w ostatnim czasie miała utrudniony kontakt z dziećmi, a zachowanie jej córki miało zmienić się po przeprowadzce do 41-letniego ojca, Urfana S. Polka wyszła za pakistańskiego taksówkarza w listopadzie 2009 roku. W 2017 roku para postanowiła się rozwieść, a w 2019 roku sąd przyznał mężczyźnie pełną opiekę zarówno nad 10-letnią Sarą, jak i jej 13-letnim bratem.

Potrącił 11-latkę i uciekł. Policja szuka świadków zajścia w Płońsku

Od tego czasu kobieta miała tylko dwukrotnie otrzymać pozwolenie na zobaczenie się z dziećmi. Do 2021 roku pani Oldze udawało się jednak utrzymywać z córką regularny kontakt telefoniczny. Później jednak rozmowy miały zostać uniemożliwione za sprawą nowej żony Urfana S.



Pani Olga chce, by ciało 10-letniej Sary było pochowane w Polsce. - Nie widziałam córki przez cztery lata, a teraz ona nie żyje. To tylko dziecko. Nie zrobiła nic złego. Moje życie już nigdy nie będzie takie samo - powiedziała brytyjskim mediom.