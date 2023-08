W środę (16 sierpnia) informowaliśmy, że w Moskwie zmarł 57-letni generał Giennadij Żidko, który w 2022 roku krótko kierował rosyjskimi oddziałami atakującymi Ukrainę. Okazuje się jednak, że tej samej doby zmarł także inny generał - Giennadij Łopyriew. "Obaj zmarli byli w niełasce u prezydenta Putina (można nawet zaryzykować twierdzenie, że prezydent nienawidził ich, choć z różnych przyczyn)" - komentuje "Rzeczpospolita".

Rosja. Nie żyje kolejny rosyjski generał. Giennadij Łopyriew miał 69 lat

Jak podaje Radio Wolna Europa, w środę 16 sierpnia zmarł także 69-letni Giennadij Łopyriew, który odsiadywał w więzieniu wyrok 10 lat więzienia za łapówkarstwo. Przyczyna jego śmierci nie jest jasna. Według zagranicznych mediów jego stan uległ nagłemu pogorszeniu, w związku z czym został zabrany do szpitala w Riazaniu, ale jego życia nie udało się uratować. "Niektóre doniesienia medialne mówiły, że 69-letni Łopyriew nie miał wcześniej żadnych problemów zdrowotnych i planował ubiegać się o przedterminowe zwolnienie" - pisze rozgłośnia.

Niezależny kanał Czeka-OGPU podaje na Telegramie, że Łopyriew miał cieszyć się dobrym zdrowiem, na nic nie narzekał, a podczas pobytu w więzieniu zdiagnozowano u niego wyłącznie arytmię. Codziennie miał przemierzać 15 kilometrów i regularnie ćwiczyć. "W poniedziałek udał się na oddział medyczny (...) - nie mógł oddychać i miał ochrypły głos (Aleksiej Nawalny opisał takie objawy, gdy próbowano go otruć)". Następnie stan wojskowego miał się gwałtownie pogorszyć, jednak lekarze nie byli w stanie postawić diagnozy, a generał został przetransportowany do placówki w Riazaniu. "Tam otrzymał nieoczekiwaną diagnozę białaczki, a wieczorem został przeniesiony na intensywną terapię, gdzie zmarł" - czytamy.

Rosja. Dwóch generałów zmarło w ciągu doby. Według komunikatów gen. Giennadij Żidko chorował od dawna

Gen. Giennadij Żidko miał natomiast umrzeć "po długiej chorobie" - tak przynajmniej przekazał za pośrednictwem Telegramu gubernator Kraju Chabarowskiego Michaił Diegtiariew. "Miałem szczęście znać tego człowieka, bardzo uważnego na potrzeby prostego żołnierza i bardzo wymagającego w służbie" - napisał. "Nic nie wiadomo było o jakiejś jego chorobie, tym bardziej o długiej. Jego śmierć była zaskoczeniem" - zwraca uwagę "Rzeczpospolita".

W maju ubiegłego roku Żidko został dowódcą sił rosyjskich podczas inwazji na Ukrainę, choć na stanowisku nie przetrwał długo. W październiku zastąpił go gen. Siergiej Surowikin. "Latem rosyjska armia utraciła inicjatywę w wojnie, co skończyło się ukraińskim kontratakiem we wrześniu na Charkowszczyźnie i wyzwoleniem Iziumu oraz Bałaklei. Żidko nie był już wtedy głównodowodzącym, ale błędy popełnione przez niego nie dały się szybko naprawić. Tak jak i jego poprzedników, m.in. gen. Aleksandra Dwornikowa, którego podobno zastąpił Żidko" - pisze "Rzeczpospolita".

Niezależna ukraińska agencja informacyjna UNIAN powołuje się natomiast na brytyjski wywiad i pisze, że "czystki w rosyjskiej armii stały się nowym szokiem dla elity wojskowej Federacji Rosyjskiej". Rosja zawiesiła już 15 oficerów, w lipcu w Krasnodarze został natomiast zastrzelony podczas joggingu Stanisław Rżycki, zastępca szefa miejskiego wydziału mobilizacyjnego i dowódca krasnodarskiego okrętu podwodnego. Według mediów mógł zostać namierzony przez aplikację dla osób uprawiających sport.