Pożary na Teneryfie (Hiszpania) wywołują niepokój zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Wśród nich są Polacy, którzy relacjonują w mediach społecznościowych na bieżąco, jak wygląda sytuacja na wyspie. Wielu z nich jest zaniepokojonych sytuacją, ponieważ ogień nie przestaje się rozprzestrzeniać i pochłania kolejne tereny.

Teneryfa. Polacy relacjonują, gdzie są pożary na hiszpańskiej wyspie. "Leci popiół z nieba"

"Pali się za płotem od wczoraj w nocy, a dopiero dzisiaj samoloty gaśnicze widziałem. Tak to jednym 'wiadrem' wozili z oceanu i też nie w linii prostej tylko jakoś tak naokoło" - napisał jeden z internautów na grupie Teneryfa zrzeszającej Polaków przebywających na wyspie. Inni w komentarzach również informowali o samolotach, które brały udział w akcjach gaszenia pożaru. "Ogień się rozprzestrzenia i jest w wielu niedostępnych z ziemi miejscach" - napisała kobieta, która mieszka na Teneryfie. "Jak do 2 września nie opanują sytuacji, to niewiele zostanie z wyspy" - stwierdził inny komentujący. Wielu Polaków pyta, czy pożary dosięgnęły atrakcje turystyczne i próbują dowiedzieć się, które rejony są najbardziej niebezpieczne.

Jedna z osób poinformowała, że pożary dawały o sobie znać w okolicach Güímar. Inna załączyła zdjęcie z pożaru, który miał wybuchnąć w Candelarii. "Wielki pożar zbliża się do Santa Úrsula" - napisał mężczyzna. "Widać, że się pali, ale na razie wszystko funkcjonuje normalnie. Gorzej od strony Candelarii, gdzie leci popiół z nieba" - relacjonował jeszcze inny. W środę jeden z uczestników dyskusji informował o możliwych kierunkach, gdzie dotrą pożary na Teneryfie. "Fiesta de la Patrona kończy się niestety pożarem lasu w Arafo/Candelarii. Sytuacja wygląda niewesoło, ogień schodzi w kierunku zabudowań w Arafo, z drugiej strony prawdopodobnie przejdzie przez wzgórze i zbliży się do Igueste de Candelaria" - napisał Polak, a kilka godzin później dodał: "Obecnie ogień przeskoczył już na zachodnią część gór w kierunku Santa Úrsula/La Matanza, a na północy doszedł do Igueste de Candelaria".

Nie brakuje też komentarzy informujących o beztroskim zachowaniu turystów na Teneryfie. "Jadąc wczoraj na Teide, widzieliśmy sporo turystów, którzy robili sobie pikniki w parku" - poinformowała jedna z kobiet na grupie. Wielu Polaków zamieszcza komentarze, które mają wesprzeć rodaków przebywających na wyspie. Inni oznaczają swoich bliskich i wyrażają nadzieje, że są bezpieczni.

Teneryfa płonie. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"

Pożary na Teneryfie. Zaapelowano do turystów, aby unikali rejonów leśnych

Jak informowaliśmy, Teneryfa od dwóch dni zmaga się z rozprzestrzeniającym się ogniem. Pożary doprowadziły do spłonięcia dwóch tysięcy hektarów parku przyrody. - Sytuacja wymknęła się spod kontroli - poinformował szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo. Pożar wybuchł nocą we wtorek 15 sierpnia i rozprzestrzeniał się na zalesionych stokach w północno-wschodniej części Teneryfy. Przewodnicząca lokalnej rady Rosa Davila przekazała, że wstrzymano dostęp do gór na wyspie i zaapelowała do osób przebywających na wyspie, by unikali rejonów leśnych.