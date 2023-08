Teneryfa w ogniu. Płonie park przyrody. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"

Pożar wybuchł we wtorek w nocy (15 sierpnia) i zaczął szerzyć się na zalesionych stokach w północno-wschodniej części Teneryfy. - Sytuacja wymknęła się spod kontroli - poinformował w środę wieczorem (16 sierpnia) szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo. - Perspektywy nie są pozytywne - cytuje jego słowa Agencja Reutera.

REKLAMA

Zobacz wideo Pożar na Sycylii. Widok z Giardini-Naxox

Teneryfa w ogniu. Pożar strawił już blisko dwa tysiące hektarów parku przyrody

W nocy ze środy na czwartek (17 czerwca) z żywiołem zmagało się ponad 250 strażaków wspieranych przez wojsko oraz wolontariuszy. Pożar strawił już blisko dwa tysiące hektarów parku przyrody w rejonie popularnego wśród turystów wulkanu i najwyższego szczytu Hiszpanii - Teide.

W środę (16 sierpnia) władze ewakuowały wioski: Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona i Las Lagunetas. Nie wykluczają kolejnych ewakuacji.

Vicky Palma, doradczyni rady Teneryfy ds. pożarów, powiedziała Canarias Radio, że spodziewany spadek temperatury w nocy do około 20 stopni Celsjusza prawdopodobnie zwiększy siłę wiatrów na trawionym przez ogień obszarze. - Nie wykluczamy, że jutro [w czwartek 17 sierpnia - red.] ponownie zobaczymy intensywną aktywność pożarową - dodał szef służb ratowniczych na wyspie, Pedro Martinez.

Hawaje. Coraz więcej ofiar pożarów. Gubernator: Liczba może się podwoić

Dostęp do gór zamknięty. Apel do mieszkańców i turystów

Przewodnicząca lokalnej rady, Rosa Davila przekazała, że dostęp do gór na wyspie został wstrzymany. Zaapelowała do mieszkańców i turystów, by unikali rejonów leśnych.

Hawaje. Uciekali przed ogniem. 8 godzin w wodzie z 4-latkiem na rękach

Tego lata strażacy walczyli już z serią pożarów na wyspach La Palma i Gran Canaria, wchodzących w skład archipelagu Wysp Kanaryjskich - przypomina Agencja Reutera.