USA przekazały Ukrainie amunicję kasetową. To nie koniec? Były doradca dowódcy naciska na więcej

Ukraina potwierdziła w lipcu, że obiecane przez Stany Zjednoczone kasetowe pociski zostały dostarczone. Wcześniej ukraiński resort obrony zapewniał, że amunicja kasetowa nie będzie zrzucana na obszary miejskie, a celem jej użycia będzie przełamanie linii obrony wroga. Broń kasetowa to amunicja o szerokim polu rażenia. Część krajów świata zakazała jej używania. Newsweek.com podaje, że Dan Rice, były żołnierz amerykańskiej armii i były doradca naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerija Załużnego, "naciska na rozszerzenie ukraińskiego arsenału amunicji kasetowej".

Według portalu Rice "wzywa amerykańskich prawodawców do zatwierdzenia transferu rakiet M26 DCIPM, które mogą być wystrzeliwane z kijowskiej floty systemów rakiet artyleryjskich o wysokiej mobilności - potocznie znanych jako HIMARS". Rakiety M26 mają zasięg do 45 kilometrów. DPCIPM to skrót od Dual Purpose Improved Conventional Munition (dwufunkcyjna ulepszona amunicja konwencjonalna).

Według Rice'a rakiety HIMARS DCIPM pozwolą Ukraińcom zwalczać rosyjską artylerię i "mogą wyrównać rachunki". - Współczuję ukraińskim żołnierzom, którzy nie otrzymują odpowiedniej amunicji. (...) Jako oficer armii amerykańskiej nigdy nie brałbym udziału w walce bez DPICM. Nigdy - podkreślił.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w środę rano, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie uderzyli na terytorium Ukrainy rakietami wystrzeliwanymi z samolotów i okrętów. W sumie odnotowano wystrzelenie co najmniej 28 pocisków manewrujących różnych typów: czterech pocisków manewrujących Ch-22, 20 pocisków manewrujących Ch-101/Ch-555, z których 16 zostało zniszczonych, oraz czterech pocisków manewrujących Kalibr. Ponadto w rejonie Dniepropietrowska i Zaporoża eksplodowało co najmniej osiem przeciwlotniczych pocisków S-300 i S-400. Federacja Rosyjska przeprowadziła także kolejny nalot przy użyciu irańskich dronów Szahid-136/131.

"W wyniku rosyjskich zamachów terrorystycznych są ofiary śmiertelne i ranni wśród ludności cywilnej, w tym dzieci" - poinformował ukraiński Sztab Generalny. "Budynki mieszkalne i inna infrastruktura cywilna zostały zniszczone. Prawdopodobieństwo przeprowadzenia nalotów rakietowych i powietrznych na całe terytorium Ukrainy pozostaje wysokie" - ostrzega Sztab Generalny. W porannym raporcie czytamy także, że w ciągu minionej doby doszło do około 30 starć zbrojnych. W szczególności Rosjanie przeprowadzili nieskuteczne działania ofensywne na południe od Awdijiwki. Jednocześnie Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują operację ofensywną w kierunku Melitopola i Berdiańska i okopują się na osiągniętych pozycjach.

Ponadto lotnictwo sił ukraińskich w ciągu ostatniej doby uderzyło w siedem rosyjskich baz, w których przebywali żołnierze i była składowana broń oraz inny sprzęt wojskowy, a jednostki wojsk rakietowych i artylerii trafiły w cztery działa na stanowiskach i kompleks rakiet przeciwlotniczych. Zdaniem ukraińskich służb, na tle spadku morale sił okupacyjnych, rosyjskie dowództwo coraz częściej ucieka się do inscenizowanego filmowania swoich sukcesów. W okupowanej wsi Kozaczi Łaheri w obwodzie chersońskim mają trwać przygotowania do nakręcenia przez rosyjską ekipę filmową propagandowego filmu, który ma dokumentować rozbicie ukraińskiej grupy dywersyjno-wywiadowczej w miejscowym centrum kultury.