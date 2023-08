Czego uczą się Rosjanie na lekcjach historii? "Nie było dysydentów, tylko zachodni agenci"

Według doniesień "The Moscow Times" podręcznik "Historia Rosji" obejmuje okres od czasów powojennych do teraźniejszości. Zdaniem dziennika publikacja nie zajmuje się jednak nauczaniem uczniów klas 10-11 o przeszłości, a stara się narzucić konkretny pogląd. Celem ma być utwierdzenie społeczeństwa w propagandowych twierdzeniach, a narzędziem szkoła.

REKLAMA

Zobacz wideo Statek wycieczkowy z Rosjanami przywitany protestem w gruzińskim porcie

Rosja. Uczniowie na lekcjach historii w szkole dowiadują się o "humanitarnych przesiedleniach na Syberię i do Azji Środkowej"

Podręcznik prezentuje dzieje po 1945 roku, w których Rosja radziecka jest przedstawiana jako potęga, która została zdradzona przez tych, którym - zdaniem autorów - pomogła, czyli Europę Wschodnią oraz niektóre byłe republiki radzieckie. Nie brakuje również negatywnych wzmianek o Zachodzie. Intensywnie atakowana jest Ukraina, której historia już na pierwszych stronach koncentruje się wokół banderowców, czyli zwolenników ukraińskiego nacjonalisty i faszysty Stepana Bandery. Jak zauważa "The Moscow Times" od 2014 roku Rosja używa tego terminu w stosunku do każdego, kto popiera niepodległość Ukrainy.

Surowikin w areszcie? O jego dalszych losach ma zadecydować Putin

Inny fragment jest skoncentrowany na wojennych deportacjach na Syberię i do Azji Środkowej. Podręcznik stwierdza, że dołożono wszelkich starań, aby "przesiedlenie" Tatarów krymskich było jak najbardziej humanitarne. Podręcznik pomija wiele kwestii takich jak antysemicki wymiar "antykosmopolitycznej kampanii". Powojenna okupacja Europy Wschodniej przez Związek Radziecki jest przedstawiona jako obrona "demokracji ludowych" przed amerykańskim imperializmem. Natomiast era stagnacji Breżniewa jest przedstawiana na nowo jako "rewolucja dobrobytu". Na końcu podręcznika znajduje się cytat: "Znajomość historii pozwala nie tylko oceniać przeszłe wydarzenia, ale także przewidywać przyszłość".

Ujawniono rozmowy żon wagnerowców. Skarżą się na zarobki bojowników

Podręcznik dezinformuje uczniów w rosyjskich szkołach. "Podżeganie do nienawiści wobec Ukraińców"

Podręcznik zawiera wiele wypowiedzi, które sprzyjają trwającej tam dyktaturze. "Po przeczytaniu pełnego tekstu można jedynie stwierdzić, że w Związku Sowieckim nie było dysydentów, tylko zachodni agenci, zachodni naiwniacy i ukraińscy - a czasami bałtyccy - kryptofaszyści" - napisał "The Moscow Times". "Argumenty przedstawione w podręczniku zawdzięczają swoje istnienie prezydenckiej komisji ds. fałszerstw historycznych z 2009 r., zarzutom karnym postawionym obywatelom Rosji, którzy mówili prawdę o sowieckich okrucieństwach, a zwłaszcza degradacji świętej pamięci Wielkiej Wojny Ojczyźnianej do roli narzędzia propagandy na celu podżeganie do nienawiści wobec Ukraińców" - dodał dziennik.

Według doniesień dziennika za nadzorowanie i pisanie dużych fragmentów tekstu w podręczniku jest odpowiedzialny Władimir Miedinski, który jest byłym specjalistą ds. PR. W przeszłości pełnił on funkcję ministra kultury. Polityk przewodził także w posługiwaniu się patriotycznymi kampaniami, które jego zdaniem miały chronić Rosję przed rzekomymi wpływami Zachodu na rosyjską opinię publiczną.

Za dezinformowanie rosyjskiego społeczeństwa jest odpowiedzialny również były prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew, który co jakiś czas decyduje się na emocjonalne wpisy w mediach społecznościowych. Jeden z nich we wtorek donosił o "nowym pomyśle NATO", który jego zdaniem zakładał przystąpienie Ukrainy do NATO w zamian za oddanie spornych terytoriów. Więcej o zdarzeniu znajduje się w artykule: Miedwiediew znów snuje teorie i mówi o Polsce. "Ukraina będzie musiała zrezygnować z Kijowa".