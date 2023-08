Serwis Belsat.eu ujawnił treść rozmów, które znalazł na czacie "Grupa Wagnera. Czat bliskich byłych więźniów i wolnych" prowadzonym na Telegramie. Rozmowy, które opublikowano, były prowadzone przez partnerki członków grupy Wagnera.

Wojna w Ukrainie. Wyciekł czat żon członków grupy Wagnera

W przechwyconym przez serwis Belsat.eu czacie kobiety wymieniały się informacjami na temat swoich partnerów, którzy wstąpili do organizacji. Utworzono tam oddzielną sekcję pod nazwą "Wagnerowcy na Białorusi". Pierwsza wiadomość pojawiła się 8 sierpnia. Kobiety pytały wówczas o to, czyi mężowie wyjechali na Białoruś. Padały też pytania o to, która z kobiet ma kontakt ze swoim mężem, a także kiedy mają wrócić do Rosji.



Według ustaleń serwisu kobiety były przekonane, że po likwidacji bazy grupy Wagnera w Mołkinie w rosyjskim Kraju Krasnodarskim, ich partnerzy wrócą do swoich domów na urlop. Ci jednak zostali wysłani na Białoruś. Skierowanie na Białoruś jest przez kobiety określane jako "wyjazd na kartofle". "To nawiązanie do popularnego w krajach byłego Związku Radzieckiego stereotypu, zgodnie z którym Białoruś to 'ziemniaczana potęga' i je się tam tylko potrawy z ziemniaków" - pisze Belsat.eu.

Z rozmów wynika, że pod Osipowiczami (miasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim) stacjonują przede wszystkim Rosjanie. Niewielu z przybyłych tam wagnerowców ma doświadczenie bojowe, pracują w głównej mierze jako kierowcy. "Ja w ogóle nie rozumiem, po co mój jest im tam potrzebny, wszyscy mówią, że jadą instruktorzy, dowódcy i specjaliści. Mój się do takich nie zalicza i nie ma doświadczenia bojowego. U was tak samo czy wasi mają kwalifikacje?" - pytała jedna z kobiet. "Mój w ogóle nie służył w armii, ale przydał się, bo ma wszystkie kategorie prawa jazdy. Nie wiem na razie, co dalej" - dodała kolejna.

Wojna w Ukrainie. Na grupowym czacie żony wagnerowców skarżą się na pensje

Najczęściej miał pojawiać się temat zarobków wagnerowców. Według informacji podanych przez kobiety mężczyźni zarabiają teraz znacznie mniej. "Mój ma 52 lata, pytam, czemu nie przyjechał do domu. Powiedział, że chce spłacić hipotekę. Z taką wypłatą to będzie musiał walczyć do setnych urodzin" - napisała jedna z użytkowniczek.

Kobiety wyrażały zadowolenie z tego, że na Białorusi nie ma obecnie walk, jednak ubolewały nad tym, że wagnerowcy dostaną mniejszą pensję. "Wypłata będzie mniejsza i nie będzie premii, bo nie ma walk" - przekazała jedna z kobiet. Według informacji przekazanych przez Belsat.eu pensja wagnerowca, który służy na Białorusi, ma wynieść 150 tys. rubli (nieco ponad 6 tys. złotych). Internautki zwracały też uwagę, że może ona zmaleć do 60 tys. rubli (około 2,4 tys. zł). Wynagrodzenie jest wypłacane rodzinom wagnerowców. Kobiety skarżyły się na czacie, że otrzymują pieniądze z opóźnieniem, a dotarcie do miejsc, w których są wypłacane pieniądze, jest wyjątkowo trudne.