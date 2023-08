"Foreign Affairs": Są możliwe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy bez wstępowania do NATO

Przyjęcie Ukrainy do NATO wciąż nie zyskuje jednoznacznego poparcia wśród niektórych krajów członkowskich. W ich ocenie wstąpienie tego kraju do Sojuszu byłoby postrzegane przez Kreml jako "przekroczenie czerwonej linii" i spowodowałoby, że organizacja stanęłaby na kursie kolizyjnym z Rosją. Okazuje się jednak, że wstąpienie Ukrainy do Sojuszu to nie jedyne wyjście, które pozwoli naszemu sąsiadowi otrzymać gwarancje bezpieczeństwa.

"Foreign Affairs" sugeruje, że Zachód mógłby dać Ukrainie formalną gwarancję bezpieczeństwa bez konieczności przyjmowania jej do NATO. Amerykański politolog Rajan Menon, profesor stosunków międzynarodowych na uczelni City College of New York i wykładowca na Uniwersytecie Columbia pisze na łamach gazety, że do przekazania formalnych gwarancji bezpieczeństwa mogłoby dojść przez część krajów Europy, które nie pochodziłyby od Sojuszu ani nie obejmowały "w żaden sposób" Stanów Zjednoczonych. To taka koalicja sąsiadów Ukrainy mogłaby zapewnić jej bezpieczeństwo i skutecznie "odstraszyć Rosję".

Ukraina traktuje rozwiązanie jak "nagrodę pocieszenia"

Badacz kilkukrotnie odwiedził Ukrainę i zdaje sobie sprawę, że ta opcja dla kraju nie jest wystarczająca i wydaje się być "nagrodą pocieszenia", która miałaby rekompensować brak zaproszenia do NATO. Zdaniem Ukrainy wstąpienie kraju do sojuszu nie zaszkodziłoby bezpieczeństwu Europy i USA. Ponadto, według ich interpretacji art. V NATO "pozwala pojedynczym członkom sojuszu na decyzję, czy odpowiedzą na atak na innego członka. Nie gwarantuje on - zdaniem pragnących wstąpić do NATO Ukraińców - automatycznej decyzji o włączeniu się w działania zbrojne".

- Jednak niezależnie od tego, jak bardzo chcą dołączyć do NATO, Ukraińcy powinni przynajmniej zastanawiać się nad alternatywami - stwierdza Menon. Zauważa także, że Zachód jest już zmęczony spełnianiem potrzeb wojskowych Ukrainy, a społeczeństwa w Europie i USA coraz bardziej pragną zakończenia wojny.

"Ukraina mogłaby oczywiście zdecydować się na walkę bez względu na to, czego chcą jej partnerzy. Ale przy niepewnym zwycięstwie i chwiejnym poparciu Zachodu nawet Kijów może zdecydować, że lepiej dążyć do wynegocjowanego i niedoskonałego pokoju, niż kontynuować wojnę" - uważa naukowiec.

Jego zdaniem także Rosja może w pewnym momencie dojść do wniosku, że zwycięstwo jest niemożliwe. Menon przypomina, że poparcie społeczne dla wojny w kraju już słabnie.

Sankcje, kiedyś możliwe do opanowania, zaczynają kąsać. Jeśli te tendencje się utrzymają, a ukraińskie wojska odniosą kolejne, choć nie decydujące sukcesy na polu walki, Putin może rozważyć zawarcie porozumienia pokojowego, które odda Ukrainie większość terytorium, które zajęła po lutym 2022 roku. Jednak nawet w tych okolicznościach Kreml zażądałby ustępstw, które Putin mógłby przedstawić obywatelom Rosji jako dowód, że wojna była tego warta. Takim ustępstwem mogłaby być obietnica Ukrainy, że nie przystąpi do NATO.

"Wówczas gwarancje oparte na koalicji zapewniłyby Ukraińcom zewnętrzną ochronę, której potrzebują, aby czuć się bezpiecznie" - podsumowuje Rajan Menon na łamach "Foreign Affairs".

