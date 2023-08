CNN poinformowało we wtorek 15 sierpnia, że Ukraina przyznała się do ataku na most Krymski. Ponadto służby bezpieczeństwa udostępniły stacji ekskluzywne nagranie, które pokazuje moment użycia eksperymentalnego drona morskiego. Pojawiły się także nowe szczegóły, dotyczące nie tylko ataku na most w Rosji, który wydarzył się 17 lipca.

Atak na most Krymski. CNN: Ukraina przyznała się do operacji i udostępniła wideo

CNN poinformowało, że dron dostarczył 850 kilogramów materiałów wybuchowych na jeden z betonowych filarów wsporczych mostu. Po uderzeniu pierwszego drona, kilka minut później druga maszyna miała trafić w część mostu, która odpowiadała za transport kolejowy. Stacja otrzymała od SBU nagranie, ukazujące ekran pilota chwilę przed wybuchem.

- Drony powierzchniowe są unikalnym wynalazkiem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy - powiedział szef ukraińskiej Służby Wasyl Maliuk. - Żadna z prywatnych firm nie jest w to zaangażowana. Za pomocą tych dronów przeprowadziliśmy ostatnio udane trafienie mostu Krymskiego, dużego okrętu szturmowego Olengorskij Gorniak i tankowca SIG - dodał Maliuk. Drony są produkowane w podziemnym zakładzie na terytorium Ukrainy.

Szef SBU Wasyl Maliuk poinformował CNN, że dron nazwany "Sea Baby" był wynikiem prac, które rozpoczęły się tuż po inwazji Rosji na Ukrainę. Ponadto proces tworzenia maszyny był wyczerpujący, a sam atak wymagał wielu miesięcy przygotowywań. Szef Służby Bezpieczeństwa powiedział, że na ich końcowym etapie "nie mogli nawet myśleć o śnie ani jedzeniu" i dodał, że przeprowadzane operacje specjalne cechuje precyzja. - Zasadniczo mierzymy siedem razy i raz tniemy. Ale robimy to szybko i mobilnie. Dźgamy wroga prosto w serce - powiedział szef SBU, cytowany przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy w mediach społecznościowych.

Ukraina przyznała się również do innego ataku na most Krymski. Szef SBU zapowiedział, że trwają prace nad nowymi operacjami

CNN poinformowało, że szef SBU potwierdził, że Ukraina pierwszy raz zaatakowała most Krymski 8 października, ale odmówił podania szczegółów. Maliuk zapowiedział, że SBU zamierzają częściej korzystać z dronów "Sea Baby". - Pracujemy nad kilkoma nowymi ciekawymi operacjami, w tym na wodach Morza Czarnego. Obiecuję, że będzie to ekscytujące, zwłaszcza dla naszych wrogów - stwierdził szef SBU.

Atak na most Krymski z 17 lipca spowodował uszkodzenia pasów drogowych mostu i zdaniem rosyjskich urzędników doprowadził do śmierci dwóch cywilów. Był to drugi atak na obiekt po 8 października. Most został otwarty w 2018 roku przez Władimira Putina i zdaniem CNN symbolizuje pragnienie przejęcia Ukrainy przez Rosję.