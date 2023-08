29 lipca w Leongatha, mieście położonym na południowy wschód od Melbourne, 48-letnia Erin Patterson przygotowała obiad, na który zaprosiła swoich bliskich. Kobieta przygotowała wołowinę Wellington z dodatkiem grzybów kupionych w dwóch sklepach. Po kilku dniach trzy osoby zmarły, czwarta nadal przebywa w szpitalu w stanie krytycznym.

REKLAMA

Zobacz wideo Te grzyby wyglądają na jadalne, ale mogą tylko zaszkodzić

Australia. 48-letnia Erin Patterson wydała oświadczenie po śmierci trzech osób, które zjadły przygotowany przez nią obiad

W obiedzie uczestniczyły cztery osoby. Byli teściowie kobiety, Don i Gail Patterson oraz jej siostra Gail Heather Wilkinson zmarli na początku sierpnia prawdopodobnie po zatruciu grzybami. Mąż Heather, Ian Wilkinson nadal walczy o życie, a jego stan jest określany jako krytyczny - przekazało CNN.



Australijska stacja ABC 14 sierpnia opublikowała oświadczenie 48-letniej Erin Patterson, która przygotowała feralny posiłek. Kobieta przekazała, że kupiła suszone grzyby w azjatyckim sklepie spożywczym oraz pieczarki w supermarkecie w Melbourne kilka miesięcy wcześniej. "Chcę teraz wyjaśnić sprawę, ponieważ byłam bardzo zestresowana i przytłoczona śmiercią moich bliskich. Mam nadzieję, że to oświadczenie może w jakiś sposób pomóc. Wierzę, że gdyby ludzie lepiej rozumieli tło, nie spieszyliby się tak szybko z osądem" - napisała Petterson, cytowana przez ABC.

"Jestem zdruzgotana myślą, że te grzyby mogły przyczynić się do choroby moich bliskich. Naprawdę chcę powtórzyć, że nie miałam absolutnie żadnego powodu, by skrzywdzić ludzi, których kochałam" - napisała w oświadczeniu. Kobieta zwróciła uwagę, że w obiedzie uczestniczyło w sumie więcej osób - także dzieci kobiety, które przed feralnym obiadem wyszły do kina, a przygotowane danie zjadły kolejnego wieczoru, jednak wyrzuciły grzyby, których nie lubią - tym samym nie doszło u nich do zatrucia.

Australia. Trzy osoby zmarły po zjedzeniu obiadu. Policja ma podejrzanego

Kobieta zwróciła też uwagę, że sama również była hospitalizowana po zjedzeniu obiadu. Miała silne bóle żołądka oraz biegunkę. Podano jej wówczas sól fizjologiczną oraz lek, który miał chronić wątrobę. Z jej relacji wynika, że 31 lipca została przetransportowana karetką do Monash Medical Center w Melbourne.

Erin Patterson zwróciła uwagę, że była bardzo blisko z rodzicami swojego byłego męża. "Bardzo kochałam i szanowałam rodziców Simona i zachęcałam dzieci do spędzania czasu z dziadkami, ponieważ wierzyłam, że są wyjątkowymi wzorami do naśladowania" - napisała 48-latka.

Kaczyński straszy zakazem wstępu do lasów. Oto jak jest w Niemczech

Australia. Trzy osoby zmarły po spożyciu dania z dodatkiem grzybów

Lokalna policja nie odniosła się do przedstawionego przez kobietę oświadczenia. Śledztwo nadal trwa, a 48-latka nie usłyszała żadnych zarzutów w sprawie. Według wstępnych ustaleń śledczych, kobieta prawdopodobnie przygotowała obiad z dodatkiem muchomora zielonawego - przekazał "The Washington Post".