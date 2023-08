Kolejny kroczek na południe. Ukraińcy mają Urożajne i wprowadzają świeże siły

Najwięcej uwagi przyciąga sytuacja na Zaporożu. Ukraińcy w ostatnich tygodniach dokonali tam rotacji części oddziałów (zastąpili te wyczerpane w walkach toczonych od początku czerwca). Na razie nie widać jednak, aby jakoś istotnie przełożyło się to na przebieg walk. Ukraińcy posuwają się naprzód, ale mozolnie. Gorzej jest w rejonie Bachmutu, gdzie wobec silnego rosyjskiego oporu i kontrataków postępy Ukraińców od końca lipca są prawie zerowe, a nawet ujemne. Z drugiej strony Rosjanie po obiecujących dla nich efektach uderzeń w lipcu w rejonie Swatowa też zostali zatrzymani i cofnięci.

Mozolne postępy na południu

Najświeższe widoczne sukcesy Ukraińców to wspomniane Urożajne i Robotyne. Pierwsza wieś jest na wschodniej głównej osi ukraińskich działań ofensywnych na Zaporożu, na południe od miasta Wełyka Nowosiłka. Rosjanie za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów na Telegramie przyznali, że w ostatnich dniach musieli wycofać się z Urożajnego. Ich obrona w tym miejscu była desperacka i raczej skazana na niepowodzenie od ponad dwóch tygodni, kiedy Ukraińcy zdobyli położoną tuż obok wieś Staromajorskie. W efekcie mogli wywierać presję od boku na obrońców sąsiedniego Urożajnego. Rosjanie mają jednak rozkazy bronić za wszelką cenę każdego skrawka zdobytej ziemi. Zwłaszcza takiej, która ma jakąś nazwę i która stała się rozpoznawalna w mediach. Rosyjscy blogerzy i żołnierze aktywni w sieci narzekają, że najwyższe dowództwo regularnie nakazuje "ani kroku wstecz". Jeśli już został on wykonany, to stracony teren ma zostać odbity za wszelką cenę. Ma to skutkować ponoszeniem często bezsensownych, bolesnych strat.

Mapka pokazująca postępy Ukraińców w rejonie Urożane na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Czerwona linia to prawdopodobna aktualna linia obrony Rosjan. Żółte linie to ich główna linia obrony w tym rejonie. Na biało pomiary odległości Fot. DefMon3/Twitter

Druga ze wspomnianych wsi, Robotyne, jest centrum zachodniej głównej osi działań ofensywnych Ukraińców na Zaporożu. Walki w jej rejonie toczą się bez przerwy właściwie od początku czerwca. To silnie zaminowany płaski obszar pól poprzecinanych liniami zagajników. Rosjanie bronią się tam uparcie i zręcznie, ale pomimo tego Ukraińcy systematycznie posuwają się naprzód. Aktualnie mają być w północnej części wsi, a Rosjanie trzymać się jej południowego krańca. W tym rejonie zaobserwowano w ostatnich dniach po raz pierwszy podarowane przez USA kołowe transportery opancerzone Stryker, w które uzbrojono jedną z lepszych ukraińskich brygad, 82. aeromobilną. Być może jej wejście do walki w tym rejonie przyśpieszy postępy Ukraińców, którzy nie tylko starają się zająć Robotyne, lecz także przebić się przez rosyjskie pozycje obronne na wschód od wsi, w kierunku na kolejną małą osadę, Werbowe.

Analogicznie do poprzedniej mapki, tylko tym razem rejon Robotyne. Jak widać tutaj Ukraińcy dotarli już w jednym punkcie do pierwszej głównej rosyjskiej linii obronnej Fot. DefMon3/Twitter

Zajęcie Urożajnego i częściowe zajęcie Robotynego to bez wątpienia sukces, ale trzeba pamiętać o tym, że niewielki. Na obu opisywanych kierunkach działań od początku swojej ofensywy ponad dwa miesiące temu Ukraińcy posunęli się naprzód o około 10 kilometrów w linii prostej. Licząc optymistycznie. W rejonie Robotyne dotarli miejscami do pierwszej rozbudowanej rosyjskiej linii obronnej. W rejonie Urożajnego brakuje im do niej jeszcze prawie 10 kolejnych kilometrów. Toczące się na Zaporożu walki są bardzo zacięte i wyrównane, przez co Rosjanie nie są w stanie zatrzymać Ukraińców, ale ci z drugiej strony mogą tylko powoli pełznąć naprzód i polegać głównie na lokalnej przewadze artylerii i determinacji żołnierzy. Być może z czasem i rosnącym wyczerpaniem obu stron pojawi się szansa na jakieś gwałtowne zmiany sytuacji. Zwłaszcza jeśli Rosjanie ponoszą większe straty, a gęste pola minowe przed pierwszą linią obrony były najgorszymi, na jakie natkną się Ukraińcy. Na razie nic tego jednak nie zapowiada.

Stagnacja po paśmie drobnych sukcesów

Kolejny istotny rejon walk to tradycyjnie Bachmut. W lipcu Ukraińcy mieli tutaj widoczne sukcesy i postępy, jednak w sierpniu już ich nie ma. Są wręcz pewne sukcesy Rosjan. W minionym tygodniu udało im się odrzucić Ukraińców z granicy wsi Berchiwka na północ od miasta. Ukraińskie wojsko próbowało ją zdobyć od miesięcy, ale bez powodzenia. Podobnie cały pagórkowaty obszar kontrolowany przez Rosjan w tym rejonie. Pomimo wielu prób ukraińskie wojsko nie jest w stanie zlikwidować tego kilkukilometrowego występu opanowanego przez wroga późną zimą. Na południe od miasta w rejonie wsi Kliszczijiwka-Kurdumiwka Ukraińcy wytracili impet, który mieli jeszcze w lipcu. Rosjanie oparli swoją obronę na biegnącej tutaj po nasypie linii kolejowej i zatrzymali dalsze ukraińskie postępy. Co więcej, regularnie kontratakują pomimo dużych strat. Ukraińcy nie są w stanie pewnie opanować Kliszczijiwki ani pójść dalej na wschód. Rosjanie na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy nieustannie przerzucali tutaj posiłki, w tym wiele pododdziałów wojsk powietrznodesantowych, które stały się rosyjską strażą pożarną rzucaną do stabilizowania trudnych odcinków frontu. Widocznie za cenę wysokich własnych strat udało im się wyczerpać atakujących Ukraińców.

Sprzęt stracony przez Rosjan w nieudanej próbie kontrataku w rejonie Kliszczijiwki. Porzucili między innymi dwa uszkodzone swoje najnowsze czołgi T-90M:

Na północy w rejonie Kreminna-Swatowe-Kupiańsk to Rosjanie od ponad miesiąca są stroną z inicjatywą i próbują działań ofensywnych, ale z niezmiennie symbolicznymi efektami. W drugiej połowie lipca udało im się dokonać istotnego postępu na zachód od Swatowego - przekroczyli rzekę Żerebiec i posunęli się naprzód o kilka kilometrów. Jednak Ukraińcy zdołali szybko opanować sytuację i do dzisiaj jest ona statyczna. Rosjanie nie posunęli się naprzód, ale nie zostali też całkowicie wyparci na pozycje wyjściowe. W minionym tygodniu rosyjskie wojsko zajęło też niewielki obszar pól na wschód od Kupiańska oraz ruiny wsi Nowoseliwskie, która jesienią ubiegłego roku była areną zaciekłych walk, ale ostatnie kilka miesięcy była pod kontrolą ukraińską. Na południu w rejonie Kreminnej Rosjanie pomimo wielu prób od ponad miesiąca nie zmienili istotnie sytuacji. Jeszcze miesiąc temu fakt, że zgromadzili tam istotne siły i przeprowadzili silne ataki, wywoływał wielkie emocje po obu stronach barykady. Rosjanie w pewnym momencie fetowali już przerwanie ukraińskich linii obronnych. Pomimo tego przebieg linii frontu jest dzisiaj właściwie identyczny i pojawiły się pogłoski, że część sił zgromadzonych w tym rejonie przerzucono na południe od Bachmutu do ratowania tam sytuacji.

Ostatni rejon poważniejszych walk to Awdijiwka-Marinka na obrzeżach Doniecka. Po stronie Rosjan sytuacją formalnie zarządzają tam donieccy separatyści i to ich oddziały najczęściej atakują, jednak faktycznie już od końca 2022 roku są one w składzie rosyjskiej armii i są zasilane rosyjskimi obywatelami. Pomimo tego ewidentnie mają lokalną ambicję wyprzeć Ukraińców dalej od Doniecka, wobec czego nieustannie przeprowadzają niewielkie ataki na Awdijiwkę oraz rejon Marinki. Od początku wojny z podobnym efektem. Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni przebieg linii frontu istotnie się nie zmienił, choć trwają walki.

Walki na niewielką skalę toczą się też w rejonie Chersonia. Ukraińcy jeszcze od początku lipca utrzymują tam niewielki przyczółek na południowym, rosyjskim brzegu Dniepru, w pobliżu zrujnowanego mostu Antonowskiego. Rosjanie pomimo wielu prób nie zdołali ich stamtąd wyprzeć. Dodatkowo w minionym tygodniu ukraińskie wojsko utworzyło przyczółek dalej na północ, w rejonie wsi Kozacze Łaheri. To jednak działania na niewielką skalę, mające na celu wywieranie presji na Rosjan w rejonie Chersonia i zmuszanie ich do trzymania istotnych sił do obrony brzegu rzeki.

Nagranie i zdjęcia zniszczenia oraz uszkodzenia wyrzutni i radarów cennego rosyjskiego systemu przeciwlotniczego/przeciwrakietowego S-300W. Data nieznana, prawdopodobnie obwód Chersoński. Dzień wcześniej Rosjanie udostępnili nagranie uczynienia tego samego z elementami starszego ukraińskiego systemu S-300. Też w rejonie Chersonia.

Krwawy pat

Sytuacja ogólnie pozostaje patowa. Obie strony nie mają sił, aby odnieść jakieś zdecydowane sukcesy. Ukraińcy prowadzą działania ofensywne na Zaporożu już od ponad dwóch miesięcy, a postępy są niewielkie. Stopniowe przepychanie Rosjan na południe i powolne zajmowanie kolejnych wsi to tylko lokalne sukcesy. Bez wpływu na sytuację strategiczną. Mogłoby to się dopiero zmienić, gdyby okazało się, że rosyjskie oddziały w tym rejonie są już tak skrwawione i z tak trudną sytuacją zaopatrzeniową, że zaczną się rozsypywać, a każda kolejna pozycja obronna będzie obsadzona coraz mniej licznymi i gorszymi siłami. Wówczas ukraińskie działania by przyśpieszyły i być może doszłoby do przełamania frontu oraz przejścia od statycznej wojny na wyniszczenie do wojny manewrowej. Na razie nie ma jednak pewnych sygnałów wskazujących na tak poważne problemy Rosjan. Narzekanie z ich strony na problemy z zaopatrzeniem, ukraińską przewagę w artylerii i brak odpoczynku to norma, ale pomimo tego ciągle zacięcie i skutecznie się bronią.

Z drugiej strony Rosjanie na północy w rejonie Kupiańsk-Swatowe-Kreminna wykazali się znacznie gorzej, kiedy próbowali przejść do działań ofensywnych w lipcu. Pomimo zaangażowania znacznych sił, wstępnych sukcesów i ogłaszania w internecie triumfu tak naprawdę nic istotnego nie osiągnęli. Na większości frontu trwa wojna pozycyjna. Ciągłe szarpanie się niewielkimi atakami i wypadami, ostrzałem artyleryjskim i dronami.