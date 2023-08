Travis King wstąpił do amerykańskiej armii na początku 2021 roku. W ostatnim czasie stacjonował w Korei Południowej, gdzie wszedł w konflikt z prawem. Sąd uznał go za winnego napaści i niszczenia mienia publicznego (uszkodził samochód policyjny) i skazał na karę grzywny w wysokości pięciu milionów wonów (około cztery tysiące dolarów). 23-latek spędził także dwa miesiące w areszcie. Wyszedł na wolność 10 lipca, a następnie został przewieziony na lotnisko, skąd miał wrócić samolotem do USA. Udało mu się jednak uciec.

Korea Północna. Amerykański żołnierz poprosił o azyl w Korei Północnej "lub innym kraju"

Jak wynika z informacji przekazywanych przez Koreańską Centralną Agencję Prasową (KCNA), na które powołuje się BBC, Travis King w czasie przesłuchania przyznał, że przekroczył granicę "świadomie i nielegalnie". Zdecydował się uciec z powodu rzekomego "nieludzkiego traktowania i dyskryminacji rasowej w amerykańskiej armii". W związku z tym poprosił o azyl w Korei Północnej "lub innym kraju".

USA. Travis King nie jest już jeńcem wojennym. "Koncentrujemy się na jego powrocie"

Władze USA przekazały, że aktualnie nie mogą zweryfikować medialnych doniesień o rasizmie. Uważają, że Travis King uciekł do Korei Północnej dobrowolnie i w związku z tym nie traktują go już jako jeńca wojennego. "Koncentrujemy się na jego bezpiecznym powrocie. Priorytetem departamentu jest sprowadzenie szeregowca Kinga do domu i pracujemy wszystkimi dostępnymi kanałami, aby to osiągnąć" - oświadczył Pentagon.