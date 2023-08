Jak podał ISW, informacje potwierdziło kilka zaufanych rosyjskich i białoruskich źródeł. Rozmówcy nazwali plotkę o przeniesieniu Prigożyna "marzeniem" rosyjskiego Ministerstwa Obrony i zaprzeczyli, jakoby jacykolwiek wagnerowcy zostali przeniesieni do prywatnej firmy wojskowej "Redut".

REKLAMA

Zobacz wideo "Przestrzegam! Wagnerowcy mogą przebierać się za nielegalnych migrantów". Morawiecki przy granicy

Prigożyn przeniesiony do innej formacji? ISW: Te doniesienia są fałszywe

Źródła powiązane z Wagnerem oraz sam Jewgienij Prigożyn wcześniej ostro krytykowali "Redut" i jego jednostki w kontekście spięcia Grupy Wagnera z rosyjskim ministerstwem podczas bitwy o Bachmut. "Zjadliwe" - jak pisze ISW - reakcje osób związanych z Wagnerem na zarzut, że niektórzy dowódcy mogą zostać przeniesieni do "Redut" sugerują, że Wagner jest nadal zainteresowany osłabianiem organów związanych z rosyjskim ministerstwem obrony - donosi amerykański think tank.

Jak czytamy w raporcie, rosyjski MON "wydaje się walczyć o konsolidację kontroli nad innymi prywatnymi firmami wojskowymi związanymi z rosyjskimi biznesmenami i przedsiębiorstwami i prawdopodobnie ma nadzieję utrzymać kontrolę nad 'Redutem' pomimo retorycznych ataków ze strony kanałów powiązanych z Wagnerem".

Sam Jewgienij Prigożyn z kolei nadal komentuje kwestie związane z Wagnerem na kontynencie afrykańskim, aby pozostać aktywnym w przestrzeni informacyjnej, a także, by promować interesy w Afryce. Jednak powstrzymuje się od komentowania wojny w Ukrainie, co - w ocenie ISW - może wskazywać, że przestrzega on nałożonych ograniczeń na swoje zaangażowanie w wojnę w Ukrainie.

Bratobójcza strzelanina w Rosji. Zginęło 20 żołnierzy rosyjskiej armii

Sztab Generalny Ukrainy: Przeprowadzono atak na siedem rosyjskich baz. Przebywali w nich żołnierze

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie uderzyli na terytorium Ukrainy rakietami wystrzeliwanymi z samolotów i okrętów. W sumie odnotowano wystrzelenie co najmniej 28 pocisków manewrujących różnych typów: czterech pocisków manewrujących Ch-22, 20 pocisków manewrujących Ch-101/Ch-555, z których 16 zostało zniszczonych, oraz czterech pocisków manewrujących Kalibr. Ponadto w rejonie Dniepropietrowska i Zaporoża eksplodowało co najmniej osiem przeciwlotniczych pocisków S-300 i S-400. Federacja Rosyjska przeprowadziła także kolejny nalot przy użyciu irańskich dronów Shahed-136/131.

"W wyniku rosyjskich zamachów terrorystycznych są ofiary śmiertelne i ranni wśród ludności cywilnej, w tym dzieci" - poinformował ukraiński Sztab Generalny. "Budynki mieszkalne i inna infrastruktura cywilna zostały zniszczone. Prawdopodobieństwo przeprowadzenia nalotów rakietowych i powietrznych na całe terytorium Ukrainy pozostaje wysokie" - ostrzega Sztab Generalny.

Co się dzieje z szefem Grupy Wagnera, wciąż nietykalny? "Putin mu darował"

W porannym raporcie czytamy także, że w ciągu minionej doby doszło do około 30 starć zbrojnych. W szczególności Rosjanie przeprowadzili nieskuteczne działania ofensywne na południe od Awdijiwki w obwodzie donieckim. Jednocześnie Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują operację ofensywną w kierunku Melitopola i Berdiańska i okopują się na osiągniętych pozycjach. Ponadto lotnictwo sił ukraińskich w ciągu ostatniej doby uderzyło w siedem rosyjskich baz, w których przebywali żołnierze i była składowana broń oraz inny sprzęt wojskowy, a jednostki wojsk rakietowych i artylerii trafiły w cztery działa na stanowiskach i kompleks rakiet przeciwlotniczych.

Zdaniem ukraińskich służb, na tle spadku morale sił okupacyjnych, rosyjskie dowództwo coraz częściej ucieka się do inscenizowanego filmowania swoich sukcesów. W okupowanej wsi Kozaczi Łaheri w obwodzie chersońskim mają trwać przygotowania do nakręcenia przez rosyjską ekipę filmową propagandowego filmu, który ma dokumentować rozbicie ukraińskiej grupy dywersyjno-wywiadowczej w miejscowym centrum kultury.

Największy atak na Lwów od początku wojny. "Zdemilitaryzowali" przedszkole