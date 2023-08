Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un i prezydent Rosji Władimir Putin wymienili we wtorek listy, w których zobowiązali się rozwinąć wzajemne więzi w kierunku "długotrwałej relacji strategicznej" - poinformowały państwowe media Pjongjangu KCNA, które cytuje Reuters.

Władimir Putin i Kim Dzong Un zacieśniają więzi. Wyciekły fragmenty korespondencji

Do wymiany korespondencji doszło z okazji 78. rocznicy wyzwolenia Korei spod kolonialnych rządów Japonii. Według KCNA Kim w liście do Putina miał napisać, że "przyjaźń obu krajów została ukuta podczas II wojny światowej wraz ze zwycięstwem nad Japonią, a teraz w pełni demonstruje swoją niezwyciężoność i siłę w walce o rozbicie arbitralnych praktyk i hegemonii imperialistów".

Podkreślał również, że jest przekonany o dalszym rozwoju przyjaźni i solidarności w kierunku długotrwałej strategicznej relacji zgodnej z wymaganiami nowej ery. Zaznaczył też, że oba państwa "zawsze będą zwyciężać, silnie wspierając się i współpracując ze sobą w trakcie osiągania wspólnego celu i sprawy".

Z kolei Władimir Putin w swoim przesłaniu do Kima zobowiązał się do wzmocnienia stosunków dwustronnych. "Jestem pewien, że wzmocnimy dwustronną współpracę we wszystkich dziedzinach dla dobra obu narodów oraz trwałej stabilności i bezpieczeństwa Półwyspu Koreańskiego i całej Azji Północno-Wschodniej" - podkreślił Putin, według KCNA.

Korea Północna miała dostarczać broń Moskwie

Reuters przypomina, że Stany Zjednoczone oskarżyły Koreę Północną o dostarczanie Rosji broni na potrzeby jej wojny w Ukrainie, w tym pocisków artyleryjskich, rakiet wystrzeliwanych z ramienia i pocisków rakietowych. Pjongjang i Moskwa zaprzeczyły jakimkolwiek transakcjom zbrojeniowym.

Pod koniec lipca Koreę Północną minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, który wraz z Kimem dokonał przeglądu najnowszych pocisków zdolnych do przenoszenia broni jądrowej i dronów szturmowych.

Przywódcy Korei Południowej, USA i Japonii mają omówić współpracę w zakresie bezpieczeństwa w Korei Północnej, Ukrainie i inne kwestie na trójstronnym szczycie 18 sierpnia w Camp David.