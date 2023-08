Bratobójcza strzelanina w Rosji. W ruch poszły też granaty. Zginęło 20 żołnierzy rosyjskiej armii

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w najnowszym raporcie opisuje sytuację, do której miało dojść we wsi Mychajliwka w obwodzie zaporoskim. Podczas gdy rosyjscy propagandziści nagrywali wideo z wysokim rangą dowódcą kadyrowców, doszło do słownej sprzeczki między nimi a Dagestańczykami. Obie strony konfliktu otworzyły do siebie ogień.

W strzelaninie zginął jeden z wojskowych, co doprowadziło do eskalacji konfliktu, a obie strony podczas walki sięgnęły po broń, granatniki i granaty. W komunikacie czytamy, że w starciu zwyciężyli Dagestańczycy. Łącznie zginęło ponad 20 wojskowych, a 40 zostało rannych. Dowódca jednostki kadyrowców został za karę wysłany na linię frontu.

Z raportu wynika także, że Rosjanie kontynuują tajną mobilizację Ukraińców na tymczasowo okupowanych terenach. Jak przekazały ukraińskie służby, w Starobielsku w obwodzie ługańskim mężczyźni pracujący w przedsiębiorstwach państwowych są zmuszani do odbycia badań lekarskich i wstąpienia do rosyjskiej służby wojskowej. Ponadto, na okupowanych terenach Ukrainy Rosjanie prowadzą działania propagandowe, między innymi w szkołach. Rodzice uczniów są zastraszani, by zmusić ich dzieci do uczęszczania na zajęcia prowadzone zgodnie z rosyjską podstawą programową.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 14 ataków rakietowych, 72 ataki powietrzne i 63 ostrzały z systemów rakietowych na pozycje wojsk ukraińskich oraz zaludnione osady. Do ataków wojska rosyjskie wykorzystały między innymi 8 rakiet Kalibr i 15 irańskich dronów Shaded-136.

Rosjanie zaatakowali rakietami zachodnią część Ukrainy. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wiele pocisków. Niektóre rakiety jednak uderzyły w budynki mieszkalne. Wybuchy były słyszalne w Kijowie, Łucku i we Lwowie. Ukraińskie media poinformowały również o eksplozjach na terenie obwodu chmielnickiego i w rejonie dniepropietrowskim. Ukraińska Prawda podaje, że we Lwowie w sumie uszkodzonych zostało ponad sto mieszkań, a wybitych zostało ponad 500 okien. Media piszą też, że Rosjanie "zdemilitaryzowali" przedszkole. To odpowiedź na propagandowe twierdzenia Kremla, że rosyjskie siły nie atakują obiektów cywilnych. Ze wstępnych informacji ukraińskich mediów wynika, że był to największy atak powietrzny na Lwów od początku prowadzonej na pełną skalę rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

Według analityków wojskowych nocne ostrzały Ukrainy to zemsta Rosjan za porażki na froncie. Dzień wcześniej ukraińska armia wyzwoliła miejscowość Urożajne i otworzyła sobie drogę w kierunku Mariupola.

