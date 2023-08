Policjanci z KPP w Kępnie w miejscowości Łęka Opatowska na ulicy Rakowskiej zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Fiat, którego kierowcą był 54-letni mieszkaniec gminy Łęka Opatowska. Jak się okazało, kierujący w wydychanym powietrzu miał 1,95 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Zobacz wideo Nowe radiowozy wyposażone w sprzęt do kontroli stanu technicznego pojazdów

RMF24 informuje, że zatrzymany w areszcie do wytrzeźwienia to Adam K., wójt gminy Łęka Opatowska. Po wytrzeźwieniu ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi do dwóch lat więzienia.

Jak relacjonuje policja w komunikacie, kilka godziny później policjanci otrzymali informację, że w Kępnie na ulicy Staszica kierujący autem marki Volkswagen uderzył w inny zaparkowany pojazd. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że kierujący 63-letni mieszkaniec gminy Kępno jest nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu miał ponad trzy promile alkoholu. Z ustaleń RMF24 wynika, że to Eugeniusz P., przewodniczący rady w Kępnie.

Wcześniej tego samego dnia funkcjonariusze dwukrotnie interweniowali ws. pijanych kierowców. KPP w Kępnie informuje, że nietrzeźwi kierujący zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu usłyszą oni zarzuty kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości.

