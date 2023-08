Ukraińskie media informują o wybuchach w Kijowie, Łucku i Lwowie. Część rakiet została zestrzelona przez obronę powietrzną, ale odnotowano przypadki uderzenia pocisków w pobliżu domów. Są ranni. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach śmiertelnych. Ukraińskie media poinformowały również o eksplozjach na terenie obwodu chmielnickiego i w rejonie dniepropietrowskim.

Zobacz wideo Ukraina zdemontowała herb ZSRR z pomnika "Matki Ojczyzny". Zastąpił go trójząb

Ukraina. Największy atak na Lwów od początku wojny

Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał w mediach społecznościowych, że zarządzono ewakuację co najmniej jednego budynku mieszkalnego. W wyniku rosyjskiego ataku w Łucku zostały ranne co najmniej dwie osoby, a w Dnieprze jedna. Rakieta wylądowała również na terenie przedszkola we Lwowie. "Teraz jest tam dziura głęboka na dziewięć metrów, o średnicy 20 metrów. Jest tam nawet pozostałość tej rakiety. Zniszczone zostało też przedszkole, wybite zostały wszystkie okna" - poinformował mer miasta Andrij Sadowy.



Ukraińska Prawda podaje, że w sumie uszkodzonych zostało ponad sto mieszkań, a wybitych zostało ponad 500 okien. Media piszą też, że Rosjanie "zdemilitaryzowali" przedszkole. To odpowiedź na propagandowe twierdzenia Kremla, że rosyjskie siły nie atakują obiektów cywilnych. Ze wstępnych informacji ukraińskich mediów wynika, że był to największy atak powietrzny na Lwów od początku prowadzonej w pełnej skali rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

W nocy alarmy lotnicze ogłoszono na całym terytorium Ukrainy. Rosjanie wystrzelili pociski manewrujące z bombowców strategicznych Tu-95MS z regionu Morza Kaspijskiego. Na Zaporoże spadły pociski S-300. Według analityków wojskowych, nocne ostrzały Ukrainy, to zemsta Rosjan za porażki na froncie. Dzień wcześniej ukraińska armia wyzwoliła miejscowość Urożajne i otworzyła sobie drogę w kierunku Mariupola.

