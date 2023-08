Ogromny pożar stacji benzynowej w Rosji. Co najmniej 27 ofiar śmiertelnych. "To jest jak wojna"

Do 27 wzrosła liczba ofiar eksplozji, do której doszło na stacji benzynowej w stolicy Dagestanu - Machaczkale. Do szpitali trafiło 66 osób, w tym 13 dzieci. - To jest jak wojna - mówił jeden ze świadków zdarzenia.

twitter.com/officejjsmart/status/1691175486410330112