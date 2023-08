Wybuch na stacji benzynowej w stolicy Dagestanu. Są ofiary śmiertelne

Dagestańskie władze podały w poniedziałek wieczorem, że ogień pojawił się najpierw w serwisie samochodowym przy autostradzie w Machaczkale, potem rozprzestrzenił się na pobliską stację benzynową. Prezydent Dagestanu Siergiej Mielikow podał, że na stacji doszło do eksplozji.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz także: "Sceny, które mrożą krew w żyłach". Policja opublikowała nagranie z pościgu

Rosja. Wybuch na stacji benzynowej w Machaczkale w Dagestanie

Dotychczasowe ustalenia wskazują na pięć ofiar śmiertelnych i 10 rannych osób. Powierzchnia pożaru to ok. 500 m2. "Proszę o powstrzymanie się od rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji oraz o niepodróżowanie bez potrzeby w kierunku miejsca zdarzenia, aby nie zakłócać pracy służb ratowniczych" - zaapelował Mielikow na kanale na Telegramie. Przypomnijmy: Dagestan to autonomiczna republika wchodząca w skład Rosji. Zamieszkują ją ok. 3 mln osób.