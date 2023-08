Zobacz wideo Ukraina zdemontowała herb ZSRR z pomnika "Matki Ojczyzny". Zastąpił go trójząb

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę. Informację o śmierci Ołeksandra Senczenki potwierdza na swojej stronie internetowej ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o tragicznej śmierci doświadczonego i wysoko wykwalifikowanego dyplomaty, charge d'affaires Ukrainy w Republice Armenii, Ołeksandra Senczenki" - podano w komunikacie.

Nie żyje Ołeksandr Senczenko. Ukraiński dyplomata utonął w jeziorze w Armenii

Wcześniej media w Armenii informowały o utonięciu w jeziorze Sewan. Do tragicznego wypadku doszło wieczorem. Zwłoki mężczyzny zostały wyłowione około 25 metrów od brzegu. Początkowo nieoficjalnie informowano, że to pracownik ukraińskiej placówki dyplomatycznej. Później przekazano, że zmarły to ukraiński chargé d'affaires, który kierował placówką w Erywaniu.

Ukraińskie MSZ podaje, że Senczenko w 2003 roku rozpoczął pracę w resorcie. Wcześniej pracował w placówkach w Rosji i Azerbejdżanie. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy składa najgłębsze kondolencje krewnym i przyjaciołom zmarłego w związku z tą niepowetowaną stratą" - czytamy.