"Marsz na Moskwę" zainicjowany przez Jewgienija Prigożyna rozpoczął się w nocy z 23 na 24 czerwca. Zryw trwał niecałą dobę. 26 czerwca prezydent Rosji Władimir Putin w płomiennym orędziu do narodu mówił o zdrajcach i oznajmił, że dał członkom Grupy Wagnera wybór: podpisanie kontraktu z wojskiem i przejście do regularnej służby, demobilizacja i powrót do domu albo wyjazd na Białoruś wraz ze swoim szefem. Z medialnych doniesień można wywnioskować, że nikt ukarany nie został, a Prigożyn nawet nie próbuje się ukrywać, wręcz przeciwnie.

Po nieudanym puczu Jewgienij Prigożyn pojawił się w skromnym namiocie polowym w obozie pod Osipowiczami (obwód mohylewski) na Białorusi. A już kilka tygodni później zamienił kamasze na "strój galowy" (polo i dżinsy) i brał udział w Forum Ekonomiczno-Humanitarnym Rosja-Afryka, którego gospodarzem był prezydent Władimir Putin. Konflikt szefa Grupy Wagnera z władzami Kremla przycichł.

Dziennikarka CNN skontaktowała się w tej sprawie z Andriejem Kelinem, ambasadorem Rosji w Wielkiej Brytanii. Dyplomata przyznał, że działania Prigożyna można uznać za zdradę stanu, ale Putin postanowił mu darować. - Teraz [Prigożyn - red.] podróżuje, a my pamiętamy bohaterskie czyny dokonane przez Grupę Wagnera (mowa o zdobyciu Bachmutu po wielomiesięcznym oblężeniu) - dodał. Odpowiedź nie usatysfakcjonowała dziennikarki i dopytywała Kelina, dlaczego Władimir Kara-Murza i Aleksiej Nawalny siedzą w więzieniach za pokojowe protesty, a Prigożyn, który chciał siłowo zmienić władzę na Kremlu, wciąż krąży na wolności. Nie uzyskała komentarza.

Jak zauważyli analitycy, Jewgienij Prigożyn to w dalszym ciągu jeden z najważniejszych graczy w kręgu Władimira Putina, ale na przyjaźń między oboma politykami nie ma co liczyć. Dlaczego zatem wciąż jest nietykalny? Jedni twierdzą, że "marsz na Moskwę" był jedną wielką inscenizacją, drudzy - że szef Grupy Wagnera będzie dyktatorowi jeszcze potrzebny.

19 lipca, gdy wagnerowcy wylądowali na Białorusi, Jewgienij Prigożyn w wygłoszonym oświadczeniu zapewnił, że dotychczasowa działalność najemników w Afryce nie zostanie ograniczona, a jego firma pozostaje otwarta na współpracę, o ile "nie jest to sprzeczne z interesami Rosji". Manifestując swoją niezależność i monopol na podejmowanie decyzji, zasygnalizował, że nie znajduje się pod kontrolą władz w Mińsku - ocenił wówczas Ośrodek Studiów Wschodnich.

Siły Grupy Wagnera już działają w Sudanie. Prowadzą operacje w Republice Środkowoafrykańskiej i Libii. A wpis na Telegramie wskazuje na to, że Prigożyn niebawem zjawi się w Nigrze i zaoferuje puczystom spod bandery generała Tchianiego swoje usługi. "To, co wydarzyło się w Nigrze, wisiało na włosku od lat. Byli kolonizatorzy chcą trzymać w ryzach ludność afrykańską. By to zrobić, zapełniają kraje terrorystami i bandyckimi formacjami stwarzając w ten sposób gigantyczny kryzys bezpieczeństwa" - czytamy na Telegramie Grupy Wagnera. "Tysiąc żołnierzy PKW Wagner, jest w stanie zaprowadzić porządek i zniszczyć terrorystów, nie dopuszczając do tego, by szkodzili pokojowo nastawionej ludności" - podało biuro prasowe tej paramilitarnej firmy.

Warto podkreślić, że rosyjskie MSZ oficjalnie prezentuje zupełnie inne stanowisko - wyraziło poparcie dla działań Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), która od tygodnia próbuje wymusić na wojskowej juncie w Nigrze wypuszczenie z aresztu prezydenta Mohameda Bazouma i przywrócenie mu władzy.