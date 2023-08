- Mamy po prostu szczęście, że przywozimy nasze dziecko do domu w samochodzie na przednim siedzeniu zamiast w pudle - stwierdził ojciec 13-latka z USA, który spadł we wtorek do Wielkiego Kanionu. Chłopiec stał na klifie, ale na prośbę innych turystów, zaczął przesuwać się w bok i stracił równowagę.

