Zobacz wideo Skąd się biorą tak duże zyski banków w Polsce? Kiedy koniec bankowego El Dorado?

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w trakcie pokazów lotniczych Thunder Over Michigan. Na nagraniach, które są dostępne w sieci, widzimy jak w trakcie przelotu nad jeziorem Belleville z MiG-23 katapultuje się dwóch pilotów. Następnie maszyna znika z linią drzew, a po chwili następuje wybuch. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) przekazała, że piloci zostali odnalezieni i przewiezieni do szpitala.

REKLAMA

Zakopane. 138 aut zaparkowano na zakazie. Policja zadziałała i zdenerwowała turystów

Wypadek na pokazach lotniczych w Michigan. Piloci zdołali się katapultować

Amerykańskie media podają, że samolot rozbił się w pobliżu kompleksu apartamentowców. Maszyna uderzyła w parking, gdzie znajdowało się kilka samochodów. "Nikt w kompleksie ani na pokazach nie ucierpiał. FAA bada wypadek" - przekazało Lotnisko Metropolitalne w Detroit. Organizator przekazał w mediach społecznościowych, że w związku z zaistniałą sytuacją musi przerwać pokazy. "Proszę udać się do swoich pojazdów i spokojnie opuścić lotnisko" - napisano.