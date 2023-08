Grupa Wagnera szkoli spadochroniarzy. Media: Tuż przy granicy z Polską

Wagnerowcy opracowują z żołnierzami białoruskiej 38. desantowo-szturmowej brygady metody współczesnej walki wykorzystując doświadczenie działań wojennych w Ukrainie. W programie ćwiczeń są także zajęcia z pokonania stref zaminowanych i taktycznej medycyny w warunkach bojowych.

Zobacz wideo "Przestrzegam! Wagnerowcy mogą przebierać się za nielegalnych migrantów". Morawiecki przy granicy

Jednostki Grupy Wagnera weszły na terytorium Białorusi 11 lipca. Ich główna baza znajduje się we wsi Cel w obwodzie mohylowskim, w centralnej części kraju. Liczba najemników jest oceniana przez wywiad wojskowy Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich na 5 tysięcy.

Dziwne słowa Łukaszenki o Polakach. "Są naszymi sąsiadami, oni są od Boga"

Morawiecki ostrzega przed wagnerowcami, Błaszczak wysyła na granicę kolejnych żołnierzy

W ostatnim czasie temat wagnerowców poruszał Mateusz Morawiecki. - Rosjanie testują w ten sposób reakcję Polski i sojuszników. My na te ruskie i białoruskie prowokacje, których instrumentem jest Grupa Wagnera, odpowiadamy bardzo zdecydowanie - podkreślił 3 sierpnia po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Premier stwierdził też, że niektórzy "próbowali wykpić, wydrwić zagrożenie ze strony" najemników Jewgienija Prigożyna. - Putin chce wywołać chaos, Łukaszenka widzi po stronie Grupy Wagnera sojuszników po to, żeby zdestabilizować Polskę, Litwę, inne kraje. Co to w praktyce oznacza? Wagnerowcy mogą być użyci do tego, by w sposób profesjonalny przepychać do Polski imigrantów, których są tysiące na Białorusi, doprowadzając do załamania systemu bezpieczeństwa w naszym kraju. Z drugiej strony mogą przebierać się za imigrantów po to, by spróbować przeniknąć do terytorium Polski i innych krajów wschodniej flanki, by prowadzić akcje dywersyjne, sabotażowe, które mogą mieć dramatyczne konsekwencje - zaznaczył.

Tymczasem w sobotę Mariusz Błaszczak ogłosił, że granica z Białorusią zostanie wzmocniona o kolejnych żołnierzy w ramach nowej operacji RENGAW. - W kilkunastu bazach w województwie podlaskim nieopodal granicy już stacjonują, albo już niedługo będą stacjonować oddziały Wojska Polskiego m.in. z 6. Brygady, 12. Brygady, 25. Brygady, 17. Brygady. KTO Rosomak, RAK, Bayraktar, śmigłowce. Ten sprzęt jest gromadzony tu w województwie podlaskim po to, żeby odstraszyć agresora - stwierdził. - Charakter tego wojskowego zgrupowania zadaniowego to charakter szkoleniowo-obronny. Pamiętajmy o tym, kiedy słyszymy tą propagandę kremlowską, która mówi, że Wojsko Polskie jest gromadzone przy granicy. Rzeczywiście tak jest, ale Wojsko Polskie jest gromadzone, żeby odstraszyć agresora. Tak jest i tak będzie mimo tych różnych akcji dezinformacyjnych - dodał. Więcej informacji w poniższym tekście:

