Pod koniec lipca sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą zajmowała się opiniowaniem kandydatury Aleksandry Kucy na stanowisko Konsula Generalnego RP w Vancouver. Od ponad trzech lat tę funkcję pełni Andrzej Mańkowski. Pozostanie na tym stanowisku do 31 sierpnia. Dlaczego? Podczas posiedzenia komisji poseł KO Robert Tyszkiewicz przekazał, że zwrócił się do niego Thomas Lukaszuk, działacz polonijny z Kanady, były wicepremier z prowincji Alberta.

- Poinformował mnie, że odwołanie [Andrzeja Mańkowskiego - red.] z funkcji Konsula Generalnego ma związek z niewykonaniem przez niego polecenia inwigilacji osoby pana Thomasa Lukaszuka przekazanego mu przez Departament Współpracy z Polonią MSZ - powiedział wtedy Tyszkiewicz.

Poseł KO zacytował też jedno z pism, które Andrzej Mańkowski miał otrzymać od polskiego MSZ ws. Thomasa Lukaszuka. MSZ prosił Konsula Generalnego o "pogłębioną notatkę na temat działalności polityczno-społecznej pana Thomasa Lukaszuka oraz jej ewentualnego wpływu i znaczenia dla środowiska polonijnego w Albercie". Takie pisma z MSZ miały wpłynąć trzykrotnie, a konsul trzykrotnie nie wykonał polecenia. Według parlamentarzysty działania ministerstwa przypominają "raczej praktyki z czasów PRL-u, a nie z czasów Polski demokratycznej".

- Dla nikogo nie powinno być wątpliwości, że jeżeli konsul nie wykonuje poleceń centrali, to jest to dostateczny powód, żeby takie działania podjąć - skomentował w trakcie posiedzenia komisji wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

- Jest to standardowe działanie. O panu Lukaszuku wiemy dużo z jego działalności politycznej na rynku kanadyjskim. (...) Pan konsul Mańkowski przedstawiał go nam jako wybitnego działacza polonijnego i został poproszony o przedstawienie nam tych wybitnych zasług, o których pisze, bo one centrali są nieznane. Pan Lukaszuk w środowisku polonijnym jest oceniany bardzo różnie jako osoba kontrowersyjna - wyjaśniał z kolei Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Zaznaczył, że "to nie jest inwigilacja".

Kanada bada sprawę poleceń polskiego MSZ

Thomas Lukaszuk urodził się w Gdyni w 1969 r., w latach 80. jego rodzina przeniosła się do Kanady. W latach 2012-2013 był wicepremierem w prowincji Alberta. Działacz jest znanym wśród tamtejszej Polonii przeciwnikiem redemptorysty Tadeusza Rydzyka. W 2018 r. Lukaszuk otwarcie krytykował wizytę Rydzyka w Kanadzie. Doprowadził m.in. do tego, że kanadyjskie rozgłośnie zakończyły współpracę z Radiem Maryja. Ponadto jego działania sprawiły, że redemptorysta ma zakaz odprawiania mszy w części Kanady.

- Kontekst całej tej sprawy jest dla mnie bardzo czytelny. Chodzi o to, że pan Lukaszuk doprowadził do zablokowania emisji Radia Maryja na terenie Kanady i wydaje się, że stał się dla niektórych urzędników MSZ wrogiem. Stąd wynikają polecenia, które w moim przekonaniu wykraczają daleko poza pole normalnego zainteresowania - komentował przed kilkoma dniami w rozmowie z NaTemat.pl poseł KO Robert Tyszkiewicz.

Jak podaje portal CBC News, "kanadyjski rząd bada zarzuty dotyczące tego, że Polska chciała inwigilować byłego ministra gabinetu Alberty". - To naruszenie międzynarodowych protokołów i umów dyplomatycznych. To zdecydowanie narusza moje prawa człowieka (...). Nigdy bym się nie spodziewał, że polska dyplomacja zaangażuje się w takie działania… Żadne ministerstwo nie może tak po prostu inwigilować Polonii Kanadyjskiej za granicą - komentował Lukaszuk w rozmowie z CBC News.

- To nie jest dobry pomysł, aby jakikolwiek kraj robił to za pośrednictwem swoich dyplomatów - skomentowała z kolei Maria Popova, profesor nadzwyczajny nauk politycznych na Uniwersytecie McGilla w Montrealu. Polski MSZ przekazał w oświadczeniu przesłanym CBC News, że "wszystkie polecenia i zarządzenia w związku z działalnością i sprawozdaniami Ambasady/Konsulatów RP mieszczą się w ramach praw i przywilejów określonych Konwencją Wiedeńską".