Zamach stanu w Nigrze. Państwa afrykańskie chcą interweniować, Rosja ostrzega

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wydało komunikat ws. decyzji Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej. Jak czytamy, Moskwa "wspiera" próby "przywrócenia porządku konstytucyjnego w Nigrze poprzez dialog polityczno-dyplomatyczny z nowymi władzami" kraju.

Jednocześnie jednak rosyjskie MSZ ostrzegło przed zbrojną interwencją. "Militarne rozwiązanie kryzysu w Nigrze może doprowadzić do przedłużającej się konfrontacji w tym afrykańskim kraju i do gwałtownej destabilizacji sytuacji w całym regionie Sahary i Sahelu" - czytamy.

Unia Afrykańska poparła decyzję ECOWAS ws. Nigru

W piątek Unia Afrykańska poparła decyzję Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), aby postawić w stan gotowości siły zbrojne szybkiego reagowania w celu przywrócenia porządku konstytucyjnego w Nigrze. Unia Afrykańska zaapelowała jednocześnie do społeczności międzynarodowej, aby interweniowała w sprawie uwięzionego przez juntę wojskową prezydenta Nigru Mohameda Bazouma. Media informowały, że jest on przetrzymywany w izolacji, nie ma dostępu do leków i żywności. Organizacja zrzeszająca 55 krajów Afryki uznała, że takie traktowanie głowy państwa jest nie do przyjęcia i wezwała do jego uwolnienia.

Wcześniej decyzję ECOWAS poparły też Stany Zjednoczone. Sekretarz Stanu USA Antony Blinken oświadczył, że kraj wspiera działania Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej, jednak nie wyraził jednoznacznego poparcia dla interwencji zbrojnej w Nigrze.

Pod koniec lipca w Nigrze doszło do zamachu stanu. Wojsko obaliło demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Bazouma i przejęło władze w kraju. To kolejny kraj w regionie Afryki Zachodniej, w którym władzę przejęła wojskowa junta. W zeszłym roku do zamachu stanu doszło też w sąsiednim Burkina Faso.

