Chiny. Zatrzymano domniemanego szpiega. Miał przekazywać wojskowe sekrety CIA

W piątek 11 sierpnia chińskie władze bezpieczeństwa narodowego poinformowały o zatrzymaniu obywatela o nazwisku Zeng, który został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Waszyngtonu. W oświadczeniu poinformowano, że podejrzany pracował dla chińskiej wojskowej grupy przemysłowej na stanowisku, które zapewniało mu dostęp do tajnych informacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Demograficzne trzęsienie ziemi. Co się dzieje w Chinach?

Chiny. Zatrzymano domniemanego szpiega. Miał przekazywać wojskowe dane CIA

Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego poinformowało, że zatrzymany ma 52 lata. Nie podano jednak płci domniemanego szpiega. Według oświadczenia chińskich władz Zeng został wysłany przez swoją jednostkę na studia do Włoch. Tam rzekomo skontaktował się z nim urzędnik ambasady USA o pseudonimie "Seth". Podejrzany miał stopniowo nawiązywać "bliską relację" z urzędnikiem. Zgodnie z oświadczeniem miało do tego dochodzić poprzez takie czynności, jak kolacje, wycieczki i oglądanie oper. "Zeng stopniowo uzależniał się psychicznie od Setha, a Seth wykorzystał to, aby zaszczepić w Zengu zachodnie wartości" - oznajmiło ministerstwo.

Szef MSWiA: ABW zatrzymała białoruskiego szpiega

Chińskiemu obywatelowi obiecano "ogromną sumę pieniędzy"

Pod wpływem urzędnika ambasady "postawa polityczna" Zenga miała ulegać "zachwianiu". Ministerstwo twierdziło, że w miarę pogłębiania się relacji Zenga i Setha urzędnik amerykański ujawnił się jako oficer CIA. Chińskiemu obywatelowi rzekomo zaoferowano wówczas "ogromną sumę pieniędzy" oraz możliwość emigracji do USA dla jego rodziny w zamian za poufne informacje o chińskim wojsku. Po tych obietnicach Zeng miał podpisać umowę szpiegowską z USA oraz uczestniczyć w specjalnym szkoleniu.

Po tym jak Zeng skończył studia za granicą, wrócił do Chin, gdzie wielokrotnie miał potajemnie spotykać się z agentami CIA. W trakcie spotkań - zdaniem ministerstwa - dostarczał duże ilości kluczowych informacji. Według oświadczenia agencja bezpieczeństwa narodowego podjęła wobec zatrzymanego Zenga "obowiązkowe środki". Sprawa została także przekazana do rozpatrzenia prokuraturze.

Rosyjski szpieg w Bundeswehrze. Mężczyzna został aresztowany

Pogorszenie relacji Chin z USA

Chińskie oświadczenie w sprawie rzekomego szpiegostwa jednego z obywateli na rzecz CIA pojawiło się zaledwie tydzień po aresztowaniu dwóch marynarzy US Navy w Kalifornii. Zostali oni zatrzymani za rzekome dostarczanie tajnych informacji wojskowych USA oficerom chińskiego wywiadu. Z roku na rok stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami ulegają znacznemu pogorszeniu. Szczególny spadek można zaobserwować w kwestii bezpieczeństwa narodowego. W ostatnim czasie Chiny zostały wielokrotnie oskarżone przez Waszyngton o szpiegostwo oraz cyberataki. Regularnie dochodzi także do zatrzymań osób oskarżonych o działanie na rzecz Chin, które stanowczo odpierają zarzuty.