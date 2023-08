Dziwne słowa Łukaszenki o Polakach. "Są naszymi sąsiadami, oni są od Boga"

W środę Alaksandr Łukaszenka odwiedził lotnisko w Mińsku. Podczas wizyty przekonywał, że Białoruś powinna być w dobrych relacjach z Polską, bo obecnie współpracuje "głównie z Rosją i Chinami". Jego zdaniem Białorusini nie mogą zapominać o "technologicznie rozwiniętym Zachodzie". - Są blisko, są naszymi sąsiadami, Unią Europejską. I nie powinniśmy stracić relacji z nimi. Jesteśmy na to gotowi, ale pamiętamy o własnych interesach. Przyjdzie czas w latach 2024-2025, jestem pewien, że na świecie nastąpią poważne zmiany - powiedział, cytowany przez Belsat TV, białoruski dyktator.

Łukaszenka: Polacy są naszymi sąsiadami, oni są od Boga

Alaksandr Łukaszenka polecił rządowi i MSZ zaproponować Polsce "plan dobrego sąsiedztwa i pokoju". - Musimy rozmawiać z Polakami. Poleciłem premierowi, żeby się z nimi skontaktował. Jeśli chcą, to rozmawiajmy, nawiązujmy relacje. Jesteśmy sąsiadami, a sąsiadów się nie wybiera, oni są od Boga - stwierdził i nawiązał do zbliżających się wyborów parlamentarnych. - Oczywiście muszą teraz eskalować sytuację, aby pokazać, że prawidłowo uzbroili i dozbroili kraj. Dlatego do 15 października raczej nie dokonają żadnych znaczących zmian korzystnych dla nich i dla nas. Żądają i proszą nas o wiele, ale nie możemy na to pójść, ponieważ jest to sprzeczne z naszymi interesami - podkreślił.

Białoruski dyktator stwierdził także, iż Polska sama "nie zaognia" sytuacji w regionie, ale jest "popychana przez Stany Zjednoczone". - Amerykanie stawiają na Polskę. Ale Polacy nie są głupimi ludźmi. To nasi ludzie, Słowianie. Oni wszystko doskonale rozumieją. Będziemy cierpliwi, zobaczymy. Jesteśmy otwarci na współpracę - dodał Łukaszenka.

Przypomnijmy, w ostatnim czasie polskie władze zdecydowały się wzmocnić granicę z Białorusią w związku ze stacjonowaniem tam najemników z Grupy Wagnera. Co więcej, w zeszłym tygodniu w przestrzeń powietrzną Polski wleciały dwa białoruskie śmigłowce. "Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe" - przekazało wówczas MON w komunikacie. Jak dodało, o zdarzeniu zostało poinformowane NATO.