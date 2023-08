Rośnie liczba ofiar pożarów na Hawajach. Wstrząsające relacje ocalałych. "Myślałem, że umrę"

Co najmniej 55 osób zmarło w wyniku pożarów na Hawajach. Płomienie objęły wyspę Maui i zniszczyły duży obszar Lahainy. Strażacy informują, że pożar w tym mieście jest już w znacznym stopniu opanowany. Gubernator stanu Hawaje ostrzega, że liczba ofiar może być większa, bo ratownicy nie dotarli jeszcze do wszystkich poszkodowanych regionów.

Tragiczne skutki pożarów na Hawajach. "Byliśmy otoczeni przez płomienie"

Kilkanaście tysięcy osób na hawajskiej wyspie Maui wciąż pozostaje bez dostępu do energii elektrycznej. Stopniowo przywracana jest łączność, a mieszkańcom dostarczana jest woda. Gubernator Hawajów Josh Green powiedział w czwartek, że jest to "największa klęska żywiołowa w historii stanu".

Ocalone osoby opisały swoje historie w rozmowie z BBC. Tee Dang była w samochodzie wraz z trójką dzieci i mężem, kiedy zobaczyła, że płomienie są coraz bliżej nich. Gdy pojazdy wokół nich zaczęły się palić, zdecydowali się zabrać jedzenie, wodę i telefony i uciekać w stronę oceanu. - Nie było innego wyjścia, ponieważ byliśmy otoczeni przez płomienie - powiedziała. Jak dodała, byli w wodzie przez prawie cztery godziny. Ostatecznie zostali uratowani przez strażaka, który poprowadził grupę 15 ocalałych. - Nie wiem, czy uda nam się przeżyć. Róbcie wszystko, co mówię. Jeśli mówię skacz, to skacz. Jeśli każę ci biec, biegnij - powiedział im strażak. Cała rodzina doznała poparzeń.

18-letni Ekolu Brayden Hoapili i jego 20-letnia dziewczyna Sharmaiynne Buduan uciekli przed ogniem samochodem. - Czułem się bezsilny, bezradny. Nie mogłem nikomu pomóc. Patrząc wstecz, zostawiłem tylu ludzi... . Wiem, że mogłem coś zrobić, ale nie mogłem, bo gdybym to zrobił, nie byłoby mnie tutaj. Wszystko było czerwone - powiedział w rozmowie z AFP. - Myślałem, że umrę - dodał.

Pożary na Hawajach. Wstrząsające relacje świadków

Bryce Baraoidan również został zmuszony do ucieczki wraz z rodziną. W wyniku pożarów stracił dom. - Kiedy się dowiedzieliśmy, moja matka zalała się łzami - powiedział w rozmowie z BBC. W swoim domu zostawił pięć kameleonów. - Byłem do nich bardzo przywiązany i żałuję, że nie zabrałem ich ze sobą, kiedy wyjeżdżaliśmy - powiedział. Wszystko, co udało się zabrać Bryce'owi i jego rodzinie, to kilka ważnych dokumentów, torba z ubraniami i dwa psy.

Julie Lundy mieszkanka Lahainy musiała zostać ewakuowana ze zniszczonego miasta, gdy jej dom został zniszczony przez pożar. - Przez ostatnie kilka dni tak naprawdę nic nie wiedzieliśmy, ponieważ nie docierało do nas zbyt wiele informacji - mówiła w rozmowie z brytyjską stacją. - Nikt tak naprawdę nie wie, dopóki nie dotrze tutaj i sprawdzi, czy jego dom nadal stoi, czy nie - dodała.

Lokalne władze podkreślają, że odbudowa zniszczonej Lahainy może zająć wiele lat. Rocznie miasto odwiedza dwa miliony turystów. W związku z ekstremalnie trudnymi warunkami pogodowymi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wprowadził na Hawajach stan klęski żywiołowej.

