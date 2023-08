Nepal. 16-latka została wypędzona do tzw. chatki menstruacyjnej. Dziewczyna nie żyje

Jak podaje, "The Guardian", 16-letnia Anita Chand, pochodząca z dystryktu Baitadi na zachodzie Nepalu, zmarła w środę. Została ukąszona przez węża, kiedy spała w tzw. chatce menstruacyjnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Okła-Drewnowicz: Rządzący tkwią dalej w średniowieczu. Dla nich "okres", "menstruacja", "miesiączka" to słowa tabu

16-latka przebywała w "chatce" z powodu chhaupadi. To praktykowany w części Nepalu zwyczaj, wedle którego w czasie miesiączki kobiety i dziewczęta uznaje się za "nieczyste", wypędza się je z domów do lepianek lub szop i jednocześnie wyklucza z życia społecznego. Nepalczycy wierzą bowiem, że w przeciwnym razie przyniosą one pecha lub chorobę rodzinie.

W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Rodzina dziewczyny zaprzeczyła, jakoby miała ona okres w momencie śmierci.

Nepal. 16-latka zmarła, bo wypędzoną ją do tzw. chatki menstruacyjnej

"The Guardian" podkreśla, że śmierć 16-letniej Anity jest pierwszą od 2019 roku związaną z chhaupadi. Wtedy 21-letnia Parwati Budha Rawat zmarła po tym, jak spędziła trzy noce w specjalnej chacie. Szwagier kobiety został skazany na trzy miesiące więzienia. W tym samym roku zgłoszono jeszcze cztery inne zgony. Ich przyczyną były m.in. ataki zwierząt. Od tamtego czasu zniszczono tysiące takich chatek w regionie.

Chhaupadi jest nielegalną (od 2005 roku), ale mocno zakorzenioną w części Nepalu tradycją. Za jej praktykowanie grozi kara trzech miesięcy pozbawienia wolności i 3 tys. rupii nepalskich grzywny, czyli ok. 91 zł. - Staramy się z tym skończyć, ale wciąż mamy wiele do zrobienia - powiedziała Bina Bhatta, wiceprzewodnicząca gminy Pancheshwar w Baitadi.



Więcej o problemie ubóstwa menstruacyjnego można przeczytać w poniższym tekście:

Brak toalety, trawa zamiast podpaski. Z tym mierzą się miliony kobiet na świecie