Według doniesień dziennika "El Pais" dziewczyna mieszkająca w skromnej dzielnicy w Iquitos w Peru, od szóstego roku życia była maltretowana i gwałcona przez swojego ojczyma. Miesiąc temu 11-letnia Mila dowiedziała się, że jest w 13 tygodniu ciąży. Mężczyzna został aresztowany, ale wymiar sprawiedliwości zwolnił go z aresztu, uznając, że "zastosowanie tego środka zapobiegawczego jest bezzasadne". Ponadto, jak podaje "Gazeta Wyborcza", powodem było to, że "nie znaleziono śladów nasienia" w ciele 11-latki. To nie koniec gehenny krzywdzonego dziecka, ponieważ kolejnym problemem okazało się przeprowadzenie aborcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Aborcja w Polsce – co powinno się zmienić? [SONDA]

Peru. Lekarze odmówili aborcji gwałconej 11-latce. "Urzędnicy państwowi grozili jej"

Special Protecion Unit (UPE) umieścił 11-latkę oraz jej rodzeństwo w placówce opiekuńczej. Jej matka, która również była ofiarą przemocy i twierdzi, że partner groził jej śmiercią, złożyła wniosek o aborcję dla Mili, ale UPE nie uruchomiło umożliwiającego aborcję protokołu. Obroną prawną matki zajęło się Centrum Promocji i Obrony Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (Promsex). Wówczas UPE skierowało Milę do Szpitala Regionalnego w Loreto, gdzie rada lekarska miała podjąć decyzję o uzyskaniu przez dziewczynkę dostępu do aborcji.

Niemieckie media o "aborcyjnej psychozie" w Polsce: Strażnicy obyczajów

Lekarze zdecydowali 3 sierpnia, że ciąża 11-latki powinna być kontynuowana i odmówili przeprowadzenia aborcji. Jako argument podali, że dziewczynka rzekomo powiedziała im, iż chce mieć dziecko, co jednak zostało zdementowane. - Kiedy zażądałam dowodu, że dziewczynka naprawdę chce urodzić, lekarze odmówili. Od samego początku deptano prawa dziewczynki, robiono wszystko, by się nią nie zajęto tak, jak należy. Mamy dowody, że urzędnicy państwowi grozili jej, jeśli będzie się upierać przy aborcji - powiedziała Suzana Chavez z organizacji Promsex, która reprezentuje Milę i jej matkę, cytowana przez "GW".

Śmierć 37-letniej Agnieszki. Rzecznik: "Brak naruszenia praw pacjenta"

Aborcja po gwałcie. Interweniowały organizacje międzynarodowe

W sprawę 11-letniej Mili zaangażowała się m.in. ONZ. - Lekarze mają obowiązek wziąć pod uwagę komplikacje i inne skutki zdrowotne ciąży u 11-letniego dziecka, także dla jego zdrowia psychicznego. Ona była systematycznie gwałcona od siódmego roku życia. Ciąża jest wynikiem przestępstwa. To wszystko lekarze zignorowali - podkreślił dr Hugo Gonzalez, lekarz z fundacji ONZ w Loreto. Organizacja zażądała od władz Peru zrewidowania decyzji.

- Chcę, żeby zostało to wyjęte z jej łona. Chcę zobaczyć moją córkę, ale nie chcę widzieć tego dziecka, ponieważ zraniło moją córkę - powiedziała matka Mili w rozmowie z "El Pais". Organizacje zajmujące się prawami człowieka, w tym m.in. kobiet (UNHCR, UNFPA, UN Women) wyraziły głębokie zaniepokojenie sprawą 11-latki i wezwały peruwiański rząd do działania. "Przypominamy, że przymusowe macierzyństwo w wyniku gwałtu nie jest dobrowolne i zagraża integralnemu zdrowiu" - oświadczyły organizacje cytowane przez "El Pais".