Jimena, jedna z uczestniczek Światowych Dni Młodzieży, która była niemal całkowicie niewidoma, wzięła 5 sierpnia udział w mszy, podczas której rzekomo odzyskała wzrok. Media podawały w tej sprawie informacje, które przedstawiciel Kościoła, ksiądz z Portugalii sprostował.

"Cud" na mszy podczas Światowych Dni Młodzieży. Ksiądz informuje, gdzie zaszła pomyłka

Ksiądz Ivo Santos, proboszcz parafii w Evora de Alcobaca (Portugalia), sprostował informacje o "cudzie" w Fatimie w rozmowie z PAP. - Odzyskanie wzroku przez niemal całkowicie ociemniałą dziewczynę, do którego doszło podczas Światowych Dni Młodzieży, miało miejsce w Evora de Alcobaca, w środkowo-zachodniej Portugalii, a nie w sanktuarium w Fatimie, w którym przebywał wówczas papież Franciszek - poinformował w czwartek ksiądz i dodał, że nie wie, skąd wzięły się błędne informacje. Duchowny założył, że pomyłka być może wynikła z powodu bliskiego sąsiedztwa Fatimy i miasteczka Evora de Alcobaca.

Proboszcz sprecyzował, że "16-latka z Hiszpanii odzyskała wzrok pod koniec mszy w sobotę przed wyruszeniem pielgrzymów na wieczorne czuwanie do Lizbony w ramach Światowych Dni Młodzieży". Uzdrowienie miało nastąpić chwilę po przyjęciu przez dziewczynę komunii świętej. Wydarzenie miało miejsce podczas dnia Matki Bożej Śnieżnej, patronki osób dotkniętych chorobami oczu. Wierzący modlili się podczas mszy w intencji uzdrowienia 16-latki.

16-latka ozdrowiała podczas modlitwy? Twierdzi, że na ŚDM odzyskała wzrok

Światowe Dni Młodzieży. Media pisały, że "cudowne odzyskanie wzroku" wydarzyło się w Fatimie

Informację o rzekomym cudzie podał - jak informowaliśmy - kardynał arcybiskup Barcelony Juan José Omella. Poznał on historię 16-letniej Jimeny za pośrednictwem zakonnicy, która znała rodzinę nastolatki. Duchowny miał osobiście zadzwonić do dziewczyny, by dowiedzieć się więcej szczegółów na temat "cudu". Zagraniczne media do tej pory donosiły, że nastolatka odzyskała wzrok rankiem w dniu wizyty papieża w Fatimie. - W kolejce do komunii byłam bardzo zdenerwowana, a kiedy usiadłam na ławce, zaczęłam płakać, nie chciałam otwierać oczu… Wzruszyłam się i kiedy je otworzyłam, zobaczyłam, widziałam wszystko bardzo wyraźnie. Widziałam ołtarz, tabernakulum, miałem obok siebie przyjaciela, którego widziałam doskonale - opowiadała dziewczyna w rozmowie z hiszpańską stacją radiową COPE i potwierdziła, że modliła się o odzyskanie wzroku podczas mszy. Światowe Dni Młodzieży odbywały się od 1 do 6 sierpnia 2023.

Jak Kościół weryfikuje cuda? Cały proces może trwać wiele miesięcy. Jak mówi dokument JPII z 1983 r., "cuda bada się na zebraniu biegłych (jeśli chodzi o uzdrowienia - na zebraniu lekarzy) (...); na specjalnym posiedzeniu teologów i wreszcie na kongregacji kardynałów i biskupów (congregatio ordinaria)". Kościół angażuje w weryfikację cudu lekarzy, by mieć pewność, że uzdrowienia nie można wyjaśnić w żaden znany współczesnej medycynie sposób. Mówienie zatem przez przedstawicieli Kościoła o cudzie w przypadku odzyskania wzroku przez 16-letnią Jimenę, jest co najmniej przedwczesne.