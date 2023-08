Ukraińskie centrum o manewrach wagnerowców. "Symulowali przybycie na granicę z Polską"

Ukraińskie Centrum Narodowego Oporu przekazało w czwartkowym komunikacie, że wagnerowcy "symulowali przybycie na granicę z Polską". "Terroryści z jednostki wojskowej "Wagner" symulowali swoje przybycie w rejon drogowego przejścia granicznego Piszczatka w obwodzie brzeskim w Białorusi. Około 250 bojowników przeprowadziło manewry wzdłuż granicy w celu rozciągnięcia wojsk polskich" - dodano.

"Takie działania Rosjan świadczą o operacji psychologicznej mającej na celu zaognienie sytuacji" - wskazuje Centrum Narodowego Oporu.

Amerykański think tank Institute for the Study of War podał w tym tygodniu, powołując się na nieoficjalne doniesienia, że najemnicy Grupy Wagnera "przeprowadzają pierwszy etap wycofywania się z Białorusi, przewożąc autokarami grupy liczące od 500 do 600 osób z Białorusi do Kraju Krasnodarskiego oraz obwodów woroneskiego i rostowskiego". Drugi etap ma rozpocząć się po 13 sierpnia.

Biały Dom chce przeciwdziałać wagnerowcom

Tymczasem administracja amerykańskiego prezydenta Joe Bidena zwróciła się do Kongresu o umożliwienie przekazania 200 milionów dolarów na przeciwdziałanie wagnerowcom w Afryce. W wysłanym do Kongresu liście Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego Białego Domu Shalanda Young zaznacza, iż Biały Dom prosi o fundusze na przeciwdziałanie "destabilizującym ruchom" Grupy Wagnera, a także innych "szkodliwych rosyjskich podmiotów" w Afryce. "W szczególności fundusze zostaną przeznaczone na wzmocnienie instytucji demokratycznych i bezpieczeństwa krajów afrykańskich" - napisano w liście.

Najemnicy z Grupy Wagnera od dawna aktywnie działają w Afryce - zarówno we własnym interesie, jak i w interesie krajów, które ich zatrudniają. W styczniu pojawiła się informacja, że ??w ciągu ostatniego roku wagnerowcy znacznie rozszerzyli działalność w Republice Środkowoafrykańskiej. Junta wojskowa, która obaliła prezydenta Nigru, zwróciła się do najemników o pomoc. Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że wagnerowcy będą próbowali wykorzystać niestabilność w tym kraju na swoją korzyść.