Łotwa. Strzały ostrzegawcze w pobliżu granicy z Białorusią

Łotewska straż graniczna podała, że podczas patrolu prowadzonego w gminie Škaune na południowym wschodzie kraju funkcjonariusze zauważyli ślady nielegalnego przekroczenia granicy. Do poszukiwań zaangażowany został pies służbowy. Na migrantów natrafiono w okolicy miejscowości o nazwie Troniszki. W celu zatrzymania mężczyzn pogranicznicy oddali w powietrze strzały ostrzegawcze. Okazało się, że przez granice łotewsko-białoruską przedostało się czterech obywateli Indii oraz czterech Irańczyków. Wszyscy zostali zawróceni z powrotem do Białorusi.

Od piątku przez pół roku na pograniczu łotewsko-białoruskim zacznie obowiązywać "wzmocniony reżim ochrony granicy". Rząd w Rydze decyzję tę podjął w związku z dużą liczbą prób nielegalnego przedostania się na terytorium Łotwy. W ochronie granicy służbom granicznym pomogą żołnierze oraz policja. Od początku roku tamtejsza straż graniczna udaremniła ponad pięć tysięcy prób wtargnięcia na łotewskie terytorium.

Straż Graniczna. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Polska Straż Graniczna podała z kolei w czwartek przed południem, że minionej doby z Białorusi do Polski próbowało nielegalnie przedostać się 115 osób. To m.in. obywatele Egiptu i Etiopii. Na odcinkach w Mielniku i Dubiczach Cerkiewnych polskie patrole miały zostać zaatakowane kamieniami przez grupę cudzoziemców. Wcześniej udaremniono im próbę przekroczenia granicy. W Białowieży pięciu cudzoziemców przeprawiło się przez rzekę graniczną Przewłoka.

W tym roku około 20 tysięcy razy próbowano nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią. W całym ubiegłym roku było to niecałe 16 tysięcy. Lipiec był rekordowy - do Polski próbowało się przedostać prawie cztery tysiące osób. Około 500 osób usłyszało w tym roku zarzuty za transport migrantów. Większość z nich to obcokrajowcy. Zarzuty dotyczyły próby przedostania się w rejon granicy od strony polskiej, aby odebrać migrantów i przetransportować ich do Niemiec.