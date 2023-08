Nieoficjalnie: część Grupy Wagnera jest wycofywana z Białorusi. Upadła umowa między Putinem a Łukaszenką?

"Spekulacje na temat wycofania się Grupy Wagnera z Białorusi sugerują, że upadły niektóre aspekty umowy między prezydentem Rosji Władimirem Putinem a finansującym Grupę Wagnera Jewgienijem Prigożynem zawartej po zbrojnym buncie 24 czerwca" - czytamy w komunikacie amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War (Instytut Badań nad Wojną). ISW, powołując się na rosyjskie źródło, podaje, że najemnicy Grupy Wagnera "przeprowadzają pierwszy etap wycofywania się z Białorusi, przewożąc autokarami grupy liczące od 500 do 600 osób z Białorusi do Kraju Krasnodarskiego oraz obwodów woroneskiego i rostowskiego". Drugi etap ma rozpocząć się po 13 sierpnia. Think tank zaznacza jednocześnie, że nie zaobserwował do tej pory wizualnych dowodów na wycofywanie się tych sił z Białorusi.

Według amerykańskiego think tanku opuszczanie Białorusi przez Grupę Wagnera może być spowodowane tym, że samozwańczy białoruski prezydent Alaksandr Łukaszenko odmówił jej finansowania. Decyzja miała zapaść po tym, gdy Łukaszenka zorientował się, że Rosja nie przekaże odpowiednich środków na utrzymanie grupy. Jedno ze źródeł wskazuje, że w Białorusi pozostanie niewielka liczba członków Grupy Wagnera, by szkolić białoruskie siły. Z kolei inne doniesienia wskazują, że najemnicy, którzy nie zostali rozmieszczeni w Libii, zostali wysłani na bezterminowy urlop do Rosji, by oczekiwać na nowe rozkazy.

Grupa Wagnera w Białorusi. Putin chce rozwiązać organizację?

"Putin może chcieć powrotu sił Wagnera do Rosji w celu ułatwienia zniszczenia lub restrukturyzacji Grupy Wagnera. Putin zaapelował do dowódców Grupy w przemówieniu z 26 lipca, starając się przekonać ich do kontynuowania walki w Ukrainie poprzez wstąpienie do rosyjskiej armii. (...) Putin może chcieć powrotu sił Wagnera do Rosji, aby łatwiej ułatwić ich podporządkowanie rosyjskiemu MON lub całkowicie rozwiązać organizację" - spekuluje ISW.

Jednostki wagnerowców są na Białoruś od 11 lipca. Według ocen resortów obrony Polski, Ukrainy i Litwy jest ich w tym kraju do 5 tysięcy. Ocenia się, że od początku wojny w Ukrainie rosyjskie wojska, a także najemnicy mają na koncie tysiące zbrodni wojennych. Pod koniec czerwca wagnerowcy zbuntowali się przeciwko dowódcom regularnej armii. Po negocjacjach z Kremlem najemnicy wycofali się z marszu na Moskwę i zgodzili się wyjechać do Białorusi.