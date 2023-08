Obalony przez juntę prezydent Nigru bez jedzenia i lekarstw. USA wyrażają obawy o jego zdrowie

Jak donosi CNN, demokratycznie wybrany prezydent Nigru Mohamed Bazoum przekazał w wiadomościach, że jest izolowany przez juntę wojskową, która go obaliła.

REKLAMA

Zobacz wideo "Przestrzegam! Wagnerowcy mogą przebierać się za nielegalnych migrantów". Morawiecki przy granicy

Prezydent Nigru Mohamed Bazoum odcięty od lekarstw i świeżej żywności

Bazoum przekazał również, że od piątku jest "pozbawiony wszelkich kontaktów międzyludzkich". Nikt nie dostarcza mu jedzenia ani lekarstw. Jak mówił prezydent, od tygodnia żyje bez prądu, podobnie zresztą jak wielu Nigerczyków. Nigeria dostarcza znaczną część energii elektrycznej do sąsiedniego Nigru, ale w odpowiedzi na zamach stanu odcięła zasilanie - donosi CNN.

"Cała łatwo psująca się żywność, w którą był zaopatrzony, zepsuła się i teraz je suchy makaron i ryż" - opisuje portal sytuację prezydenta. Jak przekazał Departament Stanu USA, pomimo izolacji, Bazoum jednak kontaktował się ze światem zewnętrznym. Prezydent rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem we wtorek. Odmówiono mu jednak możliwości rozmowy z pełniącą obowiązki zastępcy sekretarza stanu USA Victorią Nuland podczas jej wizyty w stolicy Nigru.

"Departament Stanu USA oświadczył, że obawia się o zdrowie zatrzymanego prezydenta Nigru, Mohameda Bazouma, który nadal przebywa w areszcie domowym; doradca Bazouma oświadczył dziś, że on i jego rodzina nie otrzymali świeżej żywności i opieki medycznej od prawie tygodnia" - przekazała w środę na portalu X (dawny Twitter) OSINTdefender, grupa monitorująca konflikty na całym świecie.

Zamach stanu w Nigrze. Generał Abdourahamane Tchiani obwołał się przywódcą junty

Przypomnijmy, że w środę 26 lipca w Nigrze doszło do zamachu stanu. W piątek 28 lipca Abdourahamane Tchiani obwołał się przywódcą junty, która obaliła prezydenta Mahmuda Bazouma. W wystąpieniu w nigerskiej telewizji państwowej określił się "przewodniczącym Narodowej Rady Ochrony Ojczyzny".

Generał Tchiani, pełniący od roku 2011 funkcję dowódcy straży prezydenckiej, uzasadnił pucz "znaczącym pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa" w kraju. Wspomniał również o zagrożeniu ze strony dżihadystów oraz o korupcji w instytucjach państwowych. W swoim przemówieniu podkreślał, że "za prezydentury Bazouma wmawiano obywatelom, że wszystko jest w porządku, jednak rzeczywistość Nigru to ofiary śmiertelne, wysiedlenia, upokorzenia i frustracje".

Niger uchodził dotychczas za ostatniego partnera Francji w regionie Sahelu. Niger został przydzielony Francji podczas konferencji w Berlinie w latach 1884-1885. Od 1922 roku kraj wchodził w skład francuskiej Afryki Zachodniej. Jednak od 1958 roku otrzymał autonomię w ramach Wspólnoty Francuskiej, a w 1960 roku uzyskał niepodległość, po podpisaniu porozumienia z Francją.

Zamach stanu w Nigrze. Ambasada USA wydała pilne ostrzeżenie

W Nigrze powstał ruch przeciw juncie wojskowej

W środę 9 sierpnia poinformowano, że lider rebeliantów, sprzeciwiających się rządzącej w Nigrze juncie, utworzył ruch przeciwko wojskowym, którzy pod koniec lipca odsunęli od władzy prezydenta Mohameda Bazouma.

Rada oporu dla republiki chce przywrócenia wybranego demokratycznie prezydenta - oświadczył jej lider Rhissa Ag Boula. Ruch wspiera też Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej w dążeniu do przywrócenia w Nigrze demokracji. Do ruchu dołączyło kilku nigeryjskich polityków. Powstał on, ponieważ działania dyplomatyczne utknęły w martwym punkcie. Junta odrzuciła propozycję oddania władzy w ręce prezydenta Bazouma, o co apelowało kilka krajów na czele ze Stanami Zjednoczonymi.

Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej zagroziła interwencją wojskową, jeżeli junta nie odda władzy prezydentowi Bazoumowi. Termin ultimatum postawionego przez państwa zachodnioafrykańskie upłynął w niedzielę. W czwartek Wspólnota zdecyduje o dalszych krokach. Junta zapowiedziała, że każda taka interwencja zostanie potraktowana jak wypowiedzenie wojny.

USA wkracza do rozmów z juntą w Nigrze. "Były szczere i dość trudne"