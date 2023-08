Do zdarzenia doszło w boliwijskiej wsi Vichuloma. To tam 8-latek celowo sprowokował do ataku znalezionego na podwórku jadowitego pająka, po to, by stać się superbohaterem. To nie pierwszy tego typu przypadek w tym kraju.

Boliwia. Chłopiec dał się ugryźć jadowitemu pająkowi w nadziei, że zostanie superbohaterem

Jak poinformował serwis Bolivia.com, podczas zabawy na podwórku ośmioletni chłopiec znalazł pod kamieniem pająka, który swoimi kolorami przypominał Spider-Mana. Dziecko nieświadome ryzyka, wzięło na dłoń czarną wdowę. Chłopiec celowo prowokował pająka, aby ten go ugryzł. Tym sposobem chciał zamienić się w superbohatera. Po tym jak sprowokowany pajęczak ukąsił dziecko, ośmiolatek włożył go do słoika i wrócił do domu.

Rodzice dziecka usłyszeli krzyk. Później rozpoczęła się walka z czasem

Niespełna trzy godziny po ukąszeniu pająka chłopiec zaczął bardzo źle się czuć. Według informacji przytaczanych przez portal dziecko odczuwało bóle ciała i intensywne przykurcze mięśni. Początkowo nie chciało zdradzić swoim rodzicom, co się stało. Jednak ostatecznie chłopiec poinformował matkę o tym, że został ugryziony przez "kolorowego pająka". Natychmiast przetransportowano go do Szpitala Generalnego San Juan de Dios w mieście Oruro.

To nie pierwszy taki przypadek w Boliwii. Lekarze zaapelowali do rodziców

Na miejscu lekarz podał chłopcu antidotum. Dzięki serum zneutralizowana została toksyczność jadu, a stan chłopca znacząco się poprawił. - Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, ponieważ analiza i pytania zadawane dziecku, gdy już wydobrzało, wskazują, że podniósł pająka w prostym celu - chciał zostać Spider-Manem - powiedział Ernesto Vásquez, dyrektor oddziału Chorób Odzwierzęcych Departamentu Zdrowia Oruro. To nie pierwszy tego typu przypadek w Boliwii. W 2020 troje dzieci w wieku 12,10 i osiem lat także sprowokowały czarną wdowę, aby uzyskać supermoce. Na szczęście całą trójkę udało się uratować. Lekarze zaapelowali do rodziców, aby rozmawiali ze swoimi pociechami o możliwych skutkach groźnego ukąszenia, które zamiast przemiany w superbohatera może przynieść poważne konsekwencje zdrowotne.