Spotkanie Putina i Zełenskiego? Jest propozycja. Zainteresowanie miał wyrazić papież Franciszek

Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammed bin Zeid Al Nahyan zaoferował, że jego kraj może zorganizować rozmowę pomiędzy prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Do spotkania miałoby dojść w Dubaju na przełomie listopada i grudnia podczas konferencji klimatycznej ONZ - COP28.

Spotkanie Putina i Zełenskiego? Zainteresowanie miał wyrazić papież Franciszek

O rzekomej propozycji spotkania pisał libański dziennik "L'Orient-Le Jour", który powołuje się na informacje od zachodnich i arabskich dyplomatów. Mohammed bin Zeid Al Nahyan o swoich planach miał już poinformować prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, a także papieża Franciszka. Co więcej, mieli oni wyrazić zainteresowanie taką inicjatywą. Wołodymyr Zełenski oraz Władimir Putin nie odnieśli się na razie do tych informacji, nie potwierdzili też oni jeszcze swojego udziału we wspomnianym szczycie.

O sprawie pisały już rosyjskie oraz ukraińskie media. Agencja Unian zwróciła uwagę, że w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej "wysłanników pokoju" oferujących przeprowadzenie rozmów, które miałyby pomóc zakończyć wojnę w Ukrainie. Mowa tu m.in. o 12-punktowym "planie pokojowym" dla Ukrainy, który 24 lutego 2023 (pierwsza rocznica wybuchu pełnowymiarowej wojny) opublikowały Chiny. Znalazła się w nim "potrzeba zniesienia jednostronnych sankcji nałożonych na Rosję". Przypomnijmy, Ukraina wielokrotnie już zaznaczała, że nie weźmie udziału w rozmowach pokojowych, dopóki wróg nie wycofa wojsk z terytorium państwa.

Chiny publikują plan pokojowy dla Ukrainy. Przedstawiły 12 punktów

Spotkanie ws. planu pokojowego Zełenskiego. Rosja nie została zaproszona

W Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej 5 i 6 sierpnia odbyło się spotkanie mające na celu budowanie poparcia dla planu pokojowego, który sformułowany został przez Wołodymyra Zełenskiego. Udział w nim wzięli przedstawiciele ponad 40 państw, Rosji nie zaproszono.

Prezydent Ukrainy swój plan pokojowy przedstawił już w listopadzie ubiegłego roku. Znalazły się w nim takie punkty jak: wycofanie rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy, przywrócenie integralności terytorialnej, uwolnienie jeńców wojennych i deportowanych, ukaranie osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne czy zapobieganie niszczeniu środowiska naturalnego, bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego oraz nuklearnego.