Zamach stanu w Nigrze. Ambasada USA wydała pilne ostrzeżenie

Ambasada USA w Nigrze wydała apel do Amerykanów, którzy przebywają w stolicy państwa, by nie opuszczali domów oraz nie przemieszczali się w okolicach śródmieścia i Pałacu Prezydenckiego. Komunikat ma związek z zamachem stanu, do którego doszło w kraju.

4 Fot. Sam Mednick / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl