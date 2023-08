Dramatyczna sytuacja w Sudanie. Ciała leżą na ulicach, w kostnicach nie ma już miejsc

Wojna domowa w Sudanie trwa od 15 kwietnia 2023 roku. Rozpoczęła się ona w Chartumie (stolicy kraju) i toczy między dwiema rywalizującymi ze sobą frakcjami wojskowymi - armią Sudanu (SAF) i paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF).

REKLAMA

Zobacz wideo Sudan Południowy. Jeśli dziecko dożyje 5 lat, może mówić o szczęściu

Wojna w Sudanie. Ciała nie mieszczą się w kostnicach

Jak informuje CNN, kostnice w Chartumie są obecnie przepełnione. Tysiące zwłok ofiar wojny gniją na ulicach. Lekarze i organizacje humanitarne ostrzegają przed zbliżającą się epidemią cholery.

Organizacja Save the Children poinformowała we wtorek, że kostnice w stolicy Sudanu "osiągnęły punkt krytyczny". Tam ciała również ulegają rozkładowi z uwagi na przerwy w dostawach prądu. Brakuje także personelu medycznego. - Niemożność zapewnienia zmarłym godnego pochówku jest kolejnym elementem cierpienia rodzin w Chartumie - powiedział dr Bashir Kamal Eldin Hamid, dyrektor Save the Children ds. zdrowia i żywienia. - Jesteśmy świadkami kryzysu zdrowotnego, na który nakłada się kryzys smutku, strachu i bólu - dodał.

Wojna domowa w Sudanie. Dlaczego doszło do konfliktu i kto za nim stoi?

Zagrożenie epidemią cholery. Większość szpitali w stolicy i innych regionach w Sudanie nie działa

"Przerażające połączenie rosnącej liczby zwłok, poważnych niedoborów wody, niedziałających usług higienicznych i sanitarnych oraz braku możliwości uzdatniania wody również wywołuje obawy o wybuch epidemii cholery w mieście" - przekazała w oświadczeniu organizacja Save The Children. Cholera może zabić w ciągu kilku godzin, jeśli nie jest leczona. Większość szpitali w stolicy i innych regionach nie działa. Sudańscy pracownicy medyczni alarmują o zbliżającej się epidemii.

Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało, że w wyniku wojny zginęło co najmniej 1 105 osób, a 12 115 zostało rannych (stan na 11 lipca). Organizacja powołała się na dane Federalnego Ministerstwa Zdrowia. Zaznaczono jednak, że rzeczywiste liczby są prawdopodobnie znacznie wyższe. UNICEF przekazał, że zginęło co najmniej 435 dzieci, a co najmniej 2 025 zostało rannych.

Nocne bombardowania. Siły Szybkiego Wsparcia uderzyły w obiekty cywilne

Jak zauważa CNN, konflikt w Sudanie nasilił się w tym tygodniu. Obie strony doznały poważnych szkód. Mieszkańcy Omdurmanu, położonego niecałe 25 kilometrów od stolicy kraju, przekazali w rozmowie ze stacją, że walki nasiliły się we wtorek. W nocy słychać było odgłosy ciężkiej artylerii i bombardowań. "Sudańska armia rozpoczęła od bombardowania posterunków RSF rozrzuconych po różnych dzielnicach, na co RSF odpowiedziały atakując domy i obszary cywilne pociskami przeciwlotniczymi" - powiedział Mossab, mieszkaniec miasta w rozmowie z CNN. RSF stwierdziły we wtorkowym oświadczeniu, że "odniosły nowe zwycięstwo w wielu obszarach w Omdurmanie" i podały, że zabiły ponad 170 żołnierzy SAF i uwięziły 83.

W wyniku walk Chartum legł w gruzach. Ponad 4 miliony ludzi w całym Sudanie uciekły przed wojną, z czego ponad połowa uciekła z samej stolicy. Wysiłki podejmowane przez Stany Zjednoczone i Arabię Saudyjską w celu osiągnięcia pokoju zostały w większości zamrożone - pisze CNN.

Sudan. Znów kłęby czarnego dymu nad stolicą. Doniesienia o gwałtach