Eris rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie, dotarł do Włoch. Może być odporny na szczepienia

Coraz więcej osób na całym świecie jest zarażonych EG.5, czyli odmianą koronawirusa nazywaną Eris. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że nowy wariant odnotowano już w 45 krajach. Dotarł do Azji, Europy i Ameryki Północnej.

Eris. Nowy wariant koronawirusa dotarł do Włoch

Eksperci zwrócili uwagę na szybkie rozprzestrzenianie się Eris między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie EG.5 wywołuje obecnie ok. 14 proc. przypadków COVID-19. W Stanach Zjednoczonych Eris mowa natomiast już o 42 proc.

W środę wieczorem włoski dziennik "Il Messagero" przekazał, że wariant ten dotarł również do Włoch. Dziennik uspokaja, że według włoskich badań Eris nie jest bardziej niebezpieczny niż inne analizowane do tej pory mutacje koronawirusa. Eksperci podkreślają także, że Eris nie spowoduje kolejnej fali zachorowań na COVID-19. Nowy wariant jest jednak bacznie obserwowany z powodu tempa, w jakim się rozprzestrzenia, i tego, że może być odporny na szczepienia. Nie wiadomo jeszcze, czy powoduje cięższe przypadki zachorowań.

Eris - nowy wariant koronawirusa. Jakie są jego objawy?

Pacjenci chorujący na COVID-19 mogą skorzystać z aplikacji ZOE Health Study, aby przekazać informacje o swoich dolegliwościach. Jak pisze "Daily Star", analiza zgromadzonych w ten sposób danych pozwoliła stworzyć listę 10 najczęściej występujących objawów EG.5. Ustalono, że nowa odmiana SARS-CoV-2 często wywołuje:

ból gardła;

katar;

zatkany nos;

kichanie;

suchy kaszel;

ból głowy;

mokry kaszel;

chrypa;

bóle mięśni;

zaburzenia węchu.

Warto zaznaczyć, że wśród symptomów nie występuje gorączka oraz duszności.

WHO obawia się powstania niebezpiecznego wariantu koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia przekazała, że śledzi kilka nowych wariantów koronawirusa, w tym wariant EG.5 - przekazał dyrektor generalny organizacji Tedros Ghebreyesus. Według WHO istnieje duże ryzyko, że pojawi się nowy, bardziej niebezpieczny wariant, który może spowodować nagły wzrost zachorowań i zgonów. Organizacja wydała również zestaw zaleceń dotyczące COVID-19. Zaapelowała do krajów o dalsze zgłaszanie danych dotyczących koronawirusa, w szczególności informacji dotyczących śmiertelności, zachorowalności i szczepień. WHO zaznacza także, aby nie rezygnować ze środków bezpieczeństwa, które były stosowane w przeszłości podczas pandemii. Chodzi m.in. o dezynfekcję rąk czy noszenie maseczek.