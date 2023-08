Ukraińcy mają sensacyjną teorię ws. buntu Prigożyna. "Operacja koordynowana przez Władimira Putina"

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński o chodzeniu na grzyby: Nie damy sobie zabrać tej wolności!

"Marsz na Moskwę" zainicjowany przez przywódcę wagnerowców rozpoczął się w nocy z piątku na sobotę (z 23 na 24 czerwca). Pucz Jewgienija Prigożyna trwał niecałą dobę. Po negocjacjach przywódca Grupy Wagnera i lojalni wobec niego najemnicy trafili do Białorusi. We wtorek o czerwcowym kryzysie w rozmowie z ukraińską telewizją publiczną mówił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Pucz Jewgienija Prigożyna. Daniłow: Operacja koordynowana przez Władimira Putina

- Dzisiaj już możemy powiedzieć, że to była specjalna operacja koordynowana przez Putina, mająca na celu zdemaskowanie generałów, którzy nie byli w pełni lojalni Putinowi i jego otoczeniu - powiedział (cytat za portalem nv.ua). Daniłow zasugerował, że ukraińskie władze wiedzą, jak wielu wojskowych nie zgadza się z rosyjskim dyktatorem. Jak przekazał, część nielojalnych Putinowi generałów zostało zwolnionych lub przebywa w więzieniu. Dodał, że te różnice w Rosji będą się nasilać. Jego zdaniem przesilenie może nastąpić jesienią lub zimą. - Każdego dnia przybywa ludzi, którzy widzą, dokąd zaprowadził ich Putin - stwierdził.

Grupa Wagnera prawdopodobnie zastępuje rosyjskie wojsko w prowadzeniu szkoleń białoruskiej armii - informował na początku sierpnia amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną. 30 lipca władze w Mińsku ogłosiły, że Grupa Wagnera rozpoczęła szkolenie brygad zmechanizowanych armii białoruskiej. Obejmuje ono manewry taktyczne piechoty, skoncentrowane na ukrywaniu wielkości si przed nieprzyjacielskimi dronami oraz koordynację działań między plutonami, kompaniami i brygadami. Instytut Studiów nad Wojną zwraca uwagę, że do tej pory takie ćwiczenia prowadzili z białoruską armią rosyjscy wojskowi. Według informacji amerykańskiego think tanku, po nieudanym buncie właściciela Grupy Wagnera, Prigożyna, część najemników przeszło do armii rosyjskiej. Oddziały najemników z Grupy Wagnera stacjonują na Białorusi od 11 lipca. Rozmieszczono je w bazie wojskowej we wsi Cel w centralnej części kraju. Wywiad ukraiński szacuje liczbę wagnerowców na 3500.