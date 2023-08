Silna eksplozja w zakładach pod Moskwą. Sprzeczne informacje o poszkodowanych

Artykuł aktualizowany.

W wojnie, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, ważną bronią jest również dezinformacja. Materiały publikowane na stronach rosyjskich i ukraińskich często bywają trudne do zweryfikowania.

Zakłady, w których doszło do wybuchu należą do rosyjskiego koncernu zbrojeniowego Rostech. Rosyjska agencja TASS informuje o 16 "ofiarach" - najprawdopodobniej chodzi o osoby ranne. "Zniszczony został magazyn na powierzchni 1,6 tys. metrów kwadratowych" - cytuje służby ratunkowe. Kanał Baza na Telegramie podaje, że liczba poszkodowanych wzrosła do 40 osób. 15 osób miało trafić do szpitala - informuje "Unian". Agencja wymienia, że w środę w kilku regionach Rosji doszło do serii potężnych eksplozji. Do tej pory lokalne władze tradycyjnie tuszowały niektóre incydenty, a za niektóre obwinia się Ukrainę, część mieszkańców mówi o dronach - infromuje "Unian".

"Wybuch w zakładach w Siergijewie Posadzie nastąpił z powodu naruszenia procesu technologicznego" - informuje tuba Kremla - Ria Novostii. W mediach pojawiają się również informacje o tym, że eksplozje spowodowały drony. Do wybuchu doszło najprawdopodobniej w magazynie z materiałami pirotechnicznymi. Zakłady i okoliczne budynki ewakuowano. "Ukraińska Prawda" podkreśla, że zakłady w mieście Siergijew Posad to jedno z najstarszych przedsiębiorstw branży optycznej w Rosji. Produkują lotnicze celowniki optyczne, celowniki termowizyjne, głowice naprowadzające, laserowe stacje detekcji, przyrządy obserwacyjne oraz noktowizory.

O eksplozji informuje również "Komsomolskaja prawda". "Dziś około godziny 10:40 mieszkańców Siergijewa Posady przeraził potężny odgłos eksplozji. Następnie od strony wsi Severny zaczął wznosić się słup dymu. Do zdarzenia doszło w Zagorskich Zakładach Optyczno-Mechanicznych" - wskazuje gazeta. Na telegramie pojawiają się informacje, że wybuch był tak ogromny, że "w co najmniej dziesięciu budynkach w okolicy wyleciały wszystkie szyby w oknach".

