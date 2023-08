Tragedia u wybrzeży Lampedusy. Z 45 osób na pokładzie ocalały zaledwie cztery

Zobacz wideo Morawiecki odniósł się do spotu Tuska. Nazwał jego postępowanie "fikołkami"

41 migrantów utonęło w Cieśninie Sycylijskiej, po tym jak wysoka fala wywróciła ich łódź. Cztery osoby uratował masowiec pływający pod maltańską banderą i przekazał jednostce włoskiej straży przybrzeżnej. Jak wynika z relacji uratowanych, ich siedmiometrowa metalowa łódź wypłynęła z portu Safakis w Tunezji w czwartek rano. Na pokładzie było 45 osób z Wybrzeża Kości Słoniowej i Gwinei, w tym troje dzieci. Wysoka fala wywróciła łódź po zaledwie sześciu godzinach podróży. Tylko 15 osób miało kamizelki ratunkowe.

Tragedia u wybrzeży Lampedusy. Nie żyje ponad 40 migrantów

Maltański masowiec wyciągnął z wody czworo rozbitków, trzech mężczyzn i kobietę, dopiero wczoraj wieczorem, kilka dni po katastrofie. Jednostki włoskiej straży przybrzeżnej nie znalazły ciał żadnej z ofiar. Tunezyjskie władze uważają, że Safakis, miasto portowe położone w linii prostej ok. 130 km od Lampedusy, jest popularną miejscem dla migrantów, którzy wyruszają do Europy w poszukiwaniu bezpieczeństwa i lepszego życia. Włoska straż przybrzeżna poinformowała w niedzielę o dwóch wrakach statków, ale nie wiadomo, czy którymś z nich podróżowali ocaleni w środę migranci.

BBC przypomina, że w zeszłym miesiącu UE podpisała umowę o wartości 118 milionów dolarów z Tunezją w celu ograniczenia "nielegalnej" migracji. Środki mają zostać wydane na działania na rzecz powstrzymania przemytu ludzi i wzmocnienia granic. Skrajnie prawicowy rząd Włoch przyjął politykę, która zmusza statki ratownicze do cumowania w portach położonych dalej i nie pozwala zejść na ląd uratowanym na Lampedusie ani na Sycylii. Od początku tego roku w czasie przeprawy z Afryki Północnej do Europy zginęło ponad 1 800 osób. Od 2014 roku z kolei Organizacja Narodów Zjednoczonych zarejestrowała ponad 17 000 zgonów w środkowej części Morza Śródziemnego. Tym samym jest to najbardziej niebezpieczne przejście graniczne na świecie.

