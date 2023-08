Zobacz wideo "Kościół to moja przemocowa i dysfunkcyjna rodzina" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Prokuratura w Dreźnie, stolicy Saksonii na południowym wschodzie Niemiec, prowadzi śledztwo w sprawie 46-letniego Ukraińca, który przemycał ludzi. Samochód kierowany przez podejrzanego zatrzymała do kontroli niemiecka policja na autostradzie A17 w pobliżu Drezna. Uwagę funkcjonariuszy zwróciło nietypowe oznaczenie pojazdu - sygnalizator świetlny na dachu i naklejki z laską i wężem Eskulapa. Całość przypominała karetkę pogotowia, jednak z niepełnym oznakowaniem. Samochód osobowy miał polskie tablice rejestracyjne.

Niemcy. Polska "karetka" zatrzymana w okolicach Drezna. Przemycała ludzi

Za kierownicą zatrzymanego auta siedział 46-latek z Ukrainy, który "niechętnie stosował się do poleceń policjantów" - wynika z komunikatu służb federalnych. W "karetce" było trzech pasażerów na tylnym siedzeniu i cztery osoby w bagażniku. Wszyscy są obywatelami Syrii, mają od 11 do 27 lat. Czterech Syryjczyków złożyło wniosek o ochronę. Dwie z tych osób są nieletnie, dlatego zostały przekazane pod opiekę Urzędu ds. Młodzieży. W przypadku pozostałych trzech osób niemiecka policja podjęła decyzję o deportowaniu ich do Czech. Samochód zatrzymany do kontroli wjechał bowiem do Niemiec z terytorium Czech. Policja federalna z Saksonii oceniła, że przewożenie ludzi w ten sposób zagrażało ich życiu.

46-letniego kierowcę zatrzymano i tymczasowo aresztowano w związku z podejrzeniem o przemyt cudzoziemców. Auto, którym jechał, zabezpieczono jako dowód w sprawie.

