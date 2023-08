W wojnie, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, ważną bronią jest również dezinformacja. Materiały publikowane na stronach rosyjskich i ukraińskich często bywają trudne do zweryfikowania.

"Siły obrony powietrznej zestrzeliły dwa drony podczas podejścia do Moskwy, nie ma informacji o ofiarach" - poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin, cytowany przez rosyjską agencję TASS. Dodał, że "była próba wlotu do miasta dwóch dronów bojowych". Z informacji, które przekazał Sobianin wynika, że oba bezzałogowce zostały zestrzelone przez obronę powietrzną - jeden był w rejonie Domodiedowa, drugi w rejonie autostrady do Mińska.

Atak dronów na Moskwę. Mer rosyjskiej stolicy pisze o "próbie wlotu do miasta"

Jeden z dronów spadł niedaleko Odincewa, w pobliżu kompleksu wojskowego "Patriot", położonego przy trasie prowadzącej z Moskwy do Mińska. To tam znajduje się między innymi jedna z baz oddziałów specjalnych policji oraz magazyny broni. Natomiast Domodiedowo, gdzie spadł drugi dron, to rejon, w którym zlokalizowany jest drugi pod względem wielkości port lotniczy w Moskwie. "Kyiv Post" przywołuje oskarżenia rosyjskiego ministerstwa obrony, które twierdzi, że atakujące Moskwę drony były ukraińskie.

Pod koniec lipca doszło do ataku dronów na rosyjską stolicę i potężnych eksplozji w biurowcach. Wówczas uszkodzony został jeden z moskiewskich budynków, w którym miały znajdować się biura kilku rosyjskich ministerstw - informowały ukraińskie media. Jedna osoba została ranna. Wybuchy miały być też słyszane w miejscowościach Odincowo i Krasnogorka pod Moskwą. W moskiewskiej strefie powietrznej wprowadzono tymczasowy zakaz lotów.

Sztab Generalny Ukrainy: Żołnierze zniszczyli rosyjski węzeł łączności w rejonie Bachmutu

W ciągu minionej doby Ukraińcy atakowali w Donbasie, obwodzie chersońskim i na południu kraju. Zdaniem analityków wojskowych, rosyjska obrona jest już na tyle osłabiona, że w niektórych rejonach można spodziewać się przerwania frontu przez ukraińskie Siły Zbrojne. W odpowiedzi na szturmy Ukraińców agresor zaatakował z powietrza ukraińskie obiekty cywilne.

W ciągu minionej doby Ukraińcy rozbili w rejonie Bachmutu rosyjski węzeł łączności. Rzecznik wschodniego zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Sierhij Czerewaty poinformował, że na tym odcinku frontu zginęło 65 żołnierzy agresora, a 120 zostało rannych. W nocy Rosjanie trzykrotnie uderzyli w leżący na południu Ukrainy Nikopol. Na miejscu zginął osiemnastolatek, a trzech innych mężczyzn zostało rannych. Uszkodzony został kościół i budynki mieszkalne. Do dziewięciu wzrosła liczba ofiar poniedziałkowego ataku rakietowego na Pokrowsk. Służby ratownicze Ukrainy podały, że rannych zostało ponad 80 osób, w tym policjanci, ratownicy i dzieci.

