Turcja. Prąd zniósł kobietę trzy kilometry od brzegu. Próbowała wrócić przez siedem godzin

Do zdarzenia doszło w prowincji Giresun znajdującej się na północy Turcji, na wybrzeżu Morza Czarnego. Feyza Alya Turan podczas wizyty na plaży weszła do morza, aby popływać. Silny prąd morski zniósł ją jednak z dala do brzegu i zmusił do ponad siedmiogodzinnej walki o życie.

Jak donosi lokalny portal Hurriyet Daily News, 41-letnia Turczynka znalazła się około trzech kilometrów od brzegu. Gdy znosił ją prąd, starała się chwycić znajdujących się z dala od wybrzeża boi. Nie udało jej się jednak na nich utrzymać. Podjęła więc próbę samodzielnego dotarcia z powrotem na plażę.

Prąd zniósł kobietę trzy kilometry od brzegu. Dopłynęła z powrotem o własnych siłach

Długa nieobecność kobiety zaniepokoiła jej bliskich, którzy zaczęli próbować skontaktować się z nią telefonicznie. Po kilku nieudanych połączeniach telefon komórkowy, który pozostał na brzegu, odebrali obecni na miejscu plażowicze. Bliscy Turan zorientowali się wówczas, że kobieta musiała zaginąć na morzu i poinformowali odpowiednie służby.

Po otrzymanym od rodziny komunikacie na miejsce dotarła żandarmeria i ratownicy medyczni. Nie zdążyli jednak rozpocząć akcji poszukiwawczej, ponieważ kobiecie udało się własnymi siłami wrócić na brzeg. Gdy dotarła na plażę, była godzina 21. Obecni na miejscu ratownicy dokonali wstępnego badania, a następnie zabrali kobietę do szpitala.

Turczynka walczyła z prądem morskim przez ponad siedem godzin.

Kobieta wróciła na plażę z dziennikarzami Agencji Íhlas (Íhlas Haber Ajansι - IHA), by opowiedzieć swoją historię oraz podzielić się radami dla ludzi, którzy mogą znaleźć się w podobnie trudnej sytuacji. Jako główne przyczyny swojego ocalenia podała spokój i determinację. "Starałam się po prostu dopłynąć do brzegu. Nie czułam wtedy zmęczenia, pragnienia ani głodu i skupiałam się tylko na płynięciu" - opowiadała reporterom. "Moją radą jest, żeby zdecydowanie nie panikować w takich sytuacjach" - dodała na koniec.