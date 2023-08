Ataki na dom pary Polaków w Irlandii Północne. "Czuję się jak w więzieniu, boję się"

Do incydentu doszło 2 sierpnia w Newtownabbey położonym w Irlandii Północnej. Nieustaleni sprawcy zaatakowali dom polskiego małżeństwa, wybijając w nim szyby, a następnie w ten sam sposób traktując zaparkowany przed nim samochód. 32-latek i jego partnerka już po raz drugi doświadczyli tego typu prześladowania.

Wybili szyby w oknach i samochodzie. Polska para mierzy się z prześladowaniem w Irlandii Północnej

30-letnia mieszkanka domu była obecna na miejscu, gdy grupa składająca się z około pięciu zamaskowanych mężczyzn natarła na okna. Ze strachu przed napastnikami kobieta schowała się na strychu. Jej 32-letni partner robił w tym czasie zakupy. - Dom powinien być bezpiecznym miejscem dla każdego. Teraz czuję się jak w więzieniu, bo jak wychodzę, to boję się, że ktoś wybije mi okna - przyznał mężczyzna w rozmowie z serwisem The Irish News.

Dla pary to nie pierwsze tego typu doświadczenie. Wcześniej okna w ich domu zostały wybite w lutym br. - Nie bójcie się. Zdejmijcie kominiarki i uporządkujcie swoje życie. (...) Każdy może popełnić błąd, każdy z nas jest grzesznikiem lub zrobił coś złego w swoim życiu. (...) Zawsze jest dobry czas, aby przestać robić złe rzeczy, przesiąść się do pociągu i pojechać w innym kierunku - zaapelował do napastników poszkodowany 32-latek.

Atak na Polaków w Irlandii Północnej. Konsul: Mieliśmy nadzieję, że to odeszło i stało się częścią historii

Konsul honorowy w Konsulacie RP w Irlandii Północnej Jerome Mullen przyznał, że w przeszłości zdarzały się podobne incydenty, jednak w ostatnim czasie było wyjątkowo spokojnie. - Mieliśmy nadzieję, że to odeszło i stało się częścią historii. Ale niestety ci bandyci wciąż są w pobliżu i nie chcą nikogo z zagranicy w tym kraju. (...) Atakują tę młodą parę, która przyjechała tu z niczym i kupiła własny dom, ciężko pracując na życie - stwierdził. Konsul pochwalił również postawę sąsiadów Polaków, którzy zaoferowali im pomoc w postaci materiałów do zabezpieczenia wybitych okien.