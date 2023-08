Ogień trawi turystyczne regiony Portugalii. "Sytuacja jest krytyczna". MSZ ostrzega przed podróżami

Ogień w południowej części Portugalii szaleje od kilku dni. Pożar wybuchł w sobotę w miejscowości Odemira w regionie Alentejo, a od tego czasu rozprzestrzenił się na południe w kierunku Algarve, jednego z najpopularniejszych miejsc turystycznych w kraju.

Pożary w Portugalii. Temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza

W akcji gaśniczej bierze udział blisko tysiąc strażaków. Co najmniej dziewięciu z nich odniosło obrażenia. Do gaszenia ognia służby wykorzystują również samoloty. Jak podkreśla Reuters, walkę z żywiołem utrudniają silny wiatr i wysokie temperatury. Synoptycy przewidują, że w tym tygodniu w Portugalii temperatury mogą przekraczać 40 stopni Celsjusza - w większości kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe z tego powodu. Tak wysoka temperatura sprzyja pojawianiu się i rozprzestrzenianiu płomieni. We wtorek w portugalskim mieście Santarem odnotowano 46,4 stopnia Celsjusza, najwyższą temperaturę w tym roku w całym kraju.

"Krytyczna sytuacja" w Portugalii. Ponad 120 ekstremalnie narażonych regionów

Dotychczas pożary w Portugalii zniszczyły około 7 tys. hektarów, w tym duże obszary łatwopalnych sosen i eukaliptusów, cztery obiekty turystyczne i pole kempingowe. Mieszkańcy 19 miejscowości musieli być ewakuowani - to około 1400 osób. Zamknięto też kilka fragmentów autostrad, w tym trasy A1 łączącej Porto z Lizboną.

Władze Portugalii ogłosiły, że ponad 120 regionów jest ekstremalnie narażonych na pożary. Burmistrz Odemiry Helder Guerreiro nazwał sytuację w mieście "krytyczną". Szef obrony cywilnej Jose Ribeiro stwierdził z kolei, że sytuacja w regionie jest "niepokojąca".

MSZ Polski: Jeśli boisz się o swoje zdrowie lub bezpieczeństwo, rozważ rezygnację z wycieczki

Polski MSZ ostrzega przed podróżami do Portugalii. "W sezonie letnim na terytorium Portugalii utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe. Planując wyjazd, licz się z koniecznością nagłej zmiany planów. Jeśli boisz się o swoje zdrowie lub bezpieczeństwo, rozważ rezygnację z wycieczki lub wybierz inny kierunek wyjazdu" - czytamy na stronie resortu.

"Zapoznaj się z aktualnymi informacjami o pożarach. Znajdziesz je na stronie internetowej portugalskiej obrony cywilnej. Otwórz znajdującą się po lewej stronie mapę Portugalii i sprawdź, czy w rejonie, do którego jedziesz, jest bezpiecznie. Kolor czerwony i pomarańczowy (niezależnie od symbolu graficznego) wskazuje, na aktywne pożary i oznacza, że należy unikać tych miejsc" - podkreśla resort spraw zagranicznych (link do strony TUTAJ).

Zmiany klimatu zwiększają zagrożenie pożarami

Wzrost temperatury, a wraz z nim silniejsze fale upałów i zmiana wzorców pogodowych (jak bardziej intensywne, ale rzadsze opady) to przewidywane przez badaczy skutki globalnego ocieplenia. To sprawia, że w dotkniętych nimi regionach zwiększa się zagrożenie pożarami. Na przykład w raporcie naukowym na zlecenie australijskiego rządu oceniono, że w wielu rejonach kraju ocieplenie o 2 stopnie Celsjusza zwiększy intensywność pożarów o 25 proc., powiększy teren objęty pożarami o połowę i zmniejszy okres między pojawianiem się ognia.

W rejonach charakteryzujących się występowaniem pożarów, tj. Kalifornia czy Australia, mogą być one groźniejsze niż wcześniej. Ekstremalna susza i upały pozwalają np. na powstawanie gigantycznych pożarów - pojedyncze osiągają nawet 500 tys. hektarów. Taka skala ognia jest nie do opanowania przez strażaków. Więcej o skutkach kryzysu klimatycznego i rozwiązaniach, jakie mamy w walce z nim, przeczytasz w serwisie Zielona.Gazeta.pl.